Movilizan 2,2 millones de euros para integrar a 15 investigadores de prestigio en el sistema científico de Castilla y León

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Junta ha asignado un presupuesto superior a los 2,2 millones de euros para integrar a 15 investigadores de prestigio en el sistema científico de Castilla y León. El Ejecutivo autonómico continúa desplegando un completo abanico de oportunidades para el personal investigador en todas las etapas de su carrera científica, incluyendo la fase doctoral y la de investigador distinguido, según trasladó.

En este sentido, el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) recoge hoy una nueva convocatoria de la Consejería de Educación para el programa ‘Andrés Laguna’ por el que las universidades públicas de Castilla y León y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) contratarán, para sus centros e institutos ubicados en Castilla y León, a 15 investigadores doctores de reconocido prestigio internacional.

A esta convocatoria, que cuenta con un presupuesto de 2,25 millones de euros, podrán acceder aquellos científicos que hayan obtenido una puntuación igual o menor a 82 puntos en la convocatoria para la obtención del certificado R3 como investigador establecido en el año 2024. La duración de los contratos será de tres años como máximo y cada ayuda puede ascender a los 150.000 euros para los tres años de contrato. Los interesados pueden presentar su solicitud del 12 al día 30 de enero en la sede electrónica de la Administración autonómica o en el Portal de Educación . Estas ayudas están cofinanciadas por la Unión Europea.

De este modo, la Consejería de Educación alcanza un doble objetivo, tanto mejorar el acceso al empleo al fomentar la contratación estable y por tiempo indefinido de personal investigador, simplificando los incentivos para lograr este fin; como por la retención de la excelencia y talento en la Comunidad, impulsando la investigación de calidad, facilitando el perfeccionamiento profesional, el retorno de científicos que trabajan fuera, la movilidad y la contratación de capital humano de alto nivel.