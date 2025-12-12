El precio del gas natural en Europa se hunde un 80% en el año a mínimos de 20 meses

Publicado por Agencias Madridata Creado: Actualizado:

Paradójicamente, el precio del gas europeo cotizado se sitúa, a dos semanas de la Navidad, en el entorno de los 26,7 euros por megavatio hora (MWH), el nivel más bajo desde el mes de abril del año pasado. La cotización del TTF holandés se ha desplomado más de un 80% en lo que llevamos de 2025 y hay tres factores determinantes que se encuentran detrás de este descenso. Por un lado, la expectativa de una tregua en la guerra de Ucrania —a pesar de que las conversaciones a tres bandas entre EE UU, Rusia y Ucrania aún no se han materializado en ningún acuerdo— lo que contribuye a contrarrestar las preocupaciones sobre el almacenamiento como sucedió en los inviernoes anteriores y que llevó al precio del gas natural a dispararse hasta los 114 euros por MWh en agosto de agosto de 2022 tras la invasión rusa. Por otro, una climatología más suave de lo que suele ser habitual en estas fechas del año, con temperaturas de 1 a 3 grados por encima de la media y una demanda contenida que también ha contribuido a reducir el recibo de la luz en noviembre respecto a los precios de hace un año. «La curva eléctrica se apoya en un gas excepcionalmente barato, con precios razonables y un mercado que, por primera vez desde la crisis energética, vuelve a parecer un mercado normal», explica Antonio Aceituno, CEO de Tempos Energía. Y por último, una demanda más débil de Gas Natural LicUado (GNL) en China, que libera cargamentos hacia Europa.