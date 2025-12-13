La UE acuerda una tasa de 3 euros a Shein o Temu

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Los ministros de Economía y Finanzas de la UE han acordado este viernes fijar una tasa provisional de aduanas de 3 euros para los paquetes pequeños que lleguen al bloque comunitario desde terceros países. Este importe empezará a aplicarse a partir del 1 de julio de 2026 y se mantendrá en vigor hasta que se acuerde una solución permanente para estos bienes de bajo coste que llegan a Europa, principalmente desde China, que se prevé que llegue en 2028. La tasa se aplicará a los paquetes pequeños de plataformas como Shein y Temu. Y es que estos envíos entran actualmente a Europa libres de tasas, lo que genera «una competencia injusta con vendedores europeos, además de riesgos para la salud y la seguridad de los consumidores.