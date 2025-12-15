España sortea el 'riesgo Trump' para financiarse bien en el mercado libre

Publicado por Clara Alba Madrid Creado: Actualizado:

El buen momento por el que atraviesa la economía española —con un crecimiento esperado del 2,9% para este año y superior al 2% en los próximos tres ejercicios— ha permitido al Estado sortear mucho mejor que otras grandes potencias los picos de tensión que han registrado este año los mercados de deuda ante los riesgos comerciales y geopolíticos existentes.

Aunque el poder adquisitivo de los hogares empieza a dar síntomas de debilidad con una inflación al alza, la confianza de los inversores en la economía nacional se mantiene intacta. Y eso se refleja en importantes ratios, como la elevada demanda de bonos y letras del Tesoro que ha permitido que el coste medio de la deuda nacional —lo que el Estado paga a los inversores para financiarse en el mercado— baje hasta el 2,7%, desde el 3,16% de hace un año. En 2012, en plena crisis del euro, esa referencia superaba el 5,5%.

Frente a esta «relajación», los inversores sí exigen más rentabilidad a la deuda de otras regiones como Francia, Alemania o Reino Unido, donde los riesgos fiscales han vuelto al primer foco del mercado, provocando una subida en los intereses de su deuda a diez años superior a la registrada por los bonos españoles al mismo plazo. Los inversores parecen apuntar así a que estos países están más expuestos a los vaivenes que ya presionan la economía de EE UU, donde los expertos de Scope Ratings advierten del «deterioro sostenido de las finanzas públicas», con unos déficits federales «persistentemente elevados y una carga neta de pago de intereses cada vez mayor». Esta dinámica ha provocado un aumento continuo de su deuda pública sobre PIB, que Scope prevé que alcance el 140% en 2030. En Europa, la deuda pública francesa también supera el 115% del PIB, mientras que en Alemania se espera un duro impacto de las emisiones millonarias para el plan de estímulo con el que esperan reactivar la economía.

España, de momento, escapa a las tensiones, a pesar de que su elevada deuda pública también genera tensión en el mercado. Pese a ello, el Tesoro confirmó esta semana que mantendrá su emisión neta en 2026 en 55.000 millones de euros, la misma cifra que este año. Confían en el respaldo inversor y en la reciente decisión de las agencias de rating S&P, Moody»s y Fitch de subir la nota a la deuda nacional, rebajando al máximo la denominada «prima de riesgo» que este año ha bajado de los 50 puntos básicos por primera vez en 16 años.

Los resultados de las últimas subastas del Tesoro también reflejan ese interés que se mantiene por el país. Pese a la moderación en las rentabilidades ofrecidas, la demanda se ha mantenido fuerte tanto en letras como en deuda a más largo plazo, con peticiones que prácticamente han doblado, subasta a subasta, lo inicialmente ofertado, y una fuerte participación de los particulares. Para hacerse una idea, las familias ostentan un 25% de las letras emitidas por el Tesoro, solo superadas por el 38%que copan los inversores extranjeros que, a su vez, tienen también en su poder cerca de la mitad (un 48%)de los bonos a diez años.

Los dos grupos han sido claves para compensar las menores compras de deuda por parte del BCE o de los bancos y, por tanto, para mantener a raya ese coste de la deuda que, si sube demasiado, puede resultar peligroso para la estabilidad de las cuentas públicas.

El Ministerio de Economía confía en mantener la tendencia en 2026, pese al riesgo de un menor ritmo de crecimiento y una inflación persistente que pueda dañar el consumo. "España registra superávit en términos primarios (eliminando los gastos asociados a los intereses de la deuda)y, por primera vez en mucho tiempo, presenta un déficit menor al de las principales potencias europeas", defienden desde la cartera de Carlos Cuerpo.

Sin embargo, el blindaje para seguir financiándose a buen precio en los mercados de deuda no está del todo asegurado. "La deuda puede mantenerse bajo control cuando la economía crece más rápido que el coste de financiarla. Pero si sucede lo contrario, puede aumentar y convertirse en un problema serio para la sostenibilidad de las cuentas públicas", explica Carlos Balado, profesor de OBS Business School.

El experto reconoce que el coste medio de la deuda está ahora 120 puntos básicos por debajo del máximo alcanzado en 2023 y el Tesoro ha seguido reduciendo el de las nuevas emisiones gracias a las bajadas de tipos. Pero advierte de que persisten desafíos como la elevada deuda pública que limita la flexibilidad fiscal.

La Autoridad Fiscal (Airef) también cree que se avecinan curvas y sitúa en 2030 el punto de inflexión en el que la deuda volverá a crecer hasta el 181% en 2070 si no se acometen ajustes y reformas que hagan frente a retos como el envejecimiento de la población, algo difícil ante la fragmentación parlamentaria.

La gestión de la deuda pública, en el foco El Ministerio de Economía confirmó la pasada semana que las necesidades de financiación del Tesoro se mantendrán en 50.000 millones de euros en 2026, la misma cifra que este año, aunque el importe bruto sí repuntará un 4,2%hasta los 285.693 millones de euros, por las mayores amortizaciones previstas para el periodo. En todo caso, el Estado confía en su capacidad de gestionar esa deuda, que actualmente presenta una vida media de 7,93 años. Es su nivel más alto desde 2021 y, tal y como explicó Economía, implica que España solo refinancia un 13% de su deuda cada año. "Pese a una subida de tipos oficiales del BCE de unos 250 puntos básicos, el incremento en el coste de nuestra deuda apenas ha sido de una cuarta parte de la misma", detalló Cuerpo.