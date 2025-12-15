Estos son los tres alimentos que más han subido su precio durante diciembre

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Uvas blancas sin pepitas, lechugas iceberg y patatas son los tres alimentos que estuvieron afectados por la rebaja del IVA que más han subido de precio en los grandes supermercados en el último mes. Esta conclusión se extrae del estudio realizado por FACUA-Consumidores en Acción en el que analiza la evolución de los precios entre principios de noviembre y principios de diciembre de 2025 en ocho cadenas en una serie de productos básicos entre los que se encuentran frutas, verduras, pastas, huevos, harinas, lentejas, arroz y aceites de oliva y girasol.

Tras las denuncias de FACUA, en febrero de 2024 el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 envió un requerimiento a las principales cadenas de supermercados e hipermercados para solicitarles que acreditasen que las subidas que habían aplicado desde enero de 2023 a los precios de numerosos alimentos básicos no han implicado aumentos en sus márgenes de beneficio, una práctica prohibida mientras los productos estuvieron afectados por la rebaja del IVA. Casi dos años después, Consumo no ha anunciado la apertura de ningún expediente sancionador pese a casos tan claros como las subidas de márgenes en el aceite de oliva denunciadas por la asociación.

Desde el 1 de enero de 2025, los alimentos básicos que tenían el IVA al 2% pasaron al 4%. Estos son los aceites de oliva, las leches, el pan, los huevos, el queso, las frutas, las verduras, las legumbres, los tubérculos, los cereales y las harinas. Por su parte, el IVA de las pastas alimenticias y los aceites de semillas subió del 7,5 al 10%.

Durante el último mes, la bandeja de uvas blancas sin pepitas (500 gr.) ha experimentado de media un incremento de precio del 37,7%. La mayor subida se ha registrado en Eroski, donde ha pasado de 1,50 euros en noviembre a 2,69 euros en diciembre (un 79,3% más).

Por su parte, las lechugas iceberg se han encarecido de media un 8,7% en las últimas semanas. La subida más acusada se ha dado en Lidl, con un 32,0% de incremento (de 0,75 en noviembre a 0,99 euros en diciembre). La malla de patatas (5 kg.), por su parte, es un 7,1% más cara de media que hace unas semanas. La mayor subida se ha dado en Carrefour, donde ha pasado de estar en oferta a 3,95 euros en noviembre a 5,95 euros en diciembre (un 50,6% más).

Durante este mismo periodo también ha aumentado el precio de las zanahorias (un 5,7% de media), del aceite de oliva (un 4,7%), del kilo de cebollas (un 3,7%), del aceite de girasol (un 3,4%), del brik de leche entera (un 1,7%), del arroz redondo (un 1,2%), de las manzanas golden (un 0,7%), de las lentejas pardina (un 0,7%) y de la harina de trigo (un 0,5%). Los champiñones laminados y los ajos son los únicos alimentos de los analizados en diciembre que mantienen un precio idéntico al mes anterior.

Entre los alimentos que cuestan de media en diciembre menos que en noviembre están los macarrones (-0,2%), los huevos medianos (-0,5%), las peras conferencia (-0,7%), los limones (-3,6%) y las naranjas (-33%).

FACUA también ha analizado la variación interanual de precios que se ha producido en estos mismos productos. Los huevos medianos son el alimento que más ha aumentado de precio en el último año (un 33,5% de media). Donde más se ha encarecido este producto entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025 ha sido el Lidl, donde la docena de su marca propia ha pasado de 2,03 a 3,10 euros (un 52,7% más).

Los ajos, por su parte, cuesta actualmente un 17,7% más que hace un año, mientras que el encarecimiento de los limones ha sido del 13,0% en este mismo periodo. También ha registrado un aumento de precio significativo las cebollas (un 13,9%), el aceite de girasol (11,7%), las zanahorias (un 10,4%), la leche entera (un 6,5%), las lechugas iceberg (un 4,6%) los macarrones (un 4,0%), las manzanas golden (un 3,9%), el arroz redondo (un 3,0%), los champiñones laminados (un 2,7%), las patatas (un 2,3%)y la harina de trigo (un 2,1%).

De los productos analizados por FACUA, el litro de aceite de oliva es el producto que más ha bajado de precio en el último año. En concreto, lo ha hecho de media un 34,7%. Por su parte, las uvas blancas sin pepitas acumulan una bajada del 6,8%, las naranjas un 5,0%, lasperas conferencia un 4,6% y las lentejas pardina un 0,1%.