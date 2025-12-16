Moverse en transporte público por todo el país costará 60 €/mes

Publicado por Edurne Martínez Madrid Creado: Actualizado:

El plan de descuentos para el transporte público instaurado por el Gobierno ha tenido mucho éxito, pero finalizaba en apenas quince días. Siendo consciente del apoyo popular que tiene esta medida implantada en septiembre de 2022, el presidente, Pedro Sánchez, aprovechó la rueda de prensa que hizo ayer desde el Palacio de la Moncloa de balance final de año para anunciar que los descuentos al transporte seguirán vigentes durante todo 2026.

En medio de un discurso de marcado cariz político, el presidente avanzó que, además de extender los descuentos, el Ejecutivo pondrá en marcha en unas semanas el abono único, una «apuesta muy rotunda por la movilidad sostenible y también por la clase media y trabajadora». «Creo que es una medida transformadora y muy relevante», aseguró.

¿Qué es el abono único? Este sistema funcionará a nivel estatal y permitirá a los ciudadanos coger todos los trenes de Cercanías, Media Distancia y autobuses de titularidad estatal por una tarifa plana de 60 euros al mes para los adultos y de 30 euros para los menores de 26 años.

¿Cuándo entra en vigor? Si no hay imprevistos o sorpresas de última hora, el abono transporte único estará en marcha a partir de «la segunda quincena de enero», según confirmó el presidente Sánchez en su comparecencia en Moncloa.

¿Cuándo se aprobará la medida? El objetivo del Gobierno es aprobarla a través de un real decreto ley en el último Consejo de Ministros del año, que previsiblemente será el próximo martes, 23 de diciembre, aunque la fecha no está confirmada todavía.

¿Quiénes se beneficiarán? La disfrutarán unos dos millones de usuarios —según los cálculos realizados por el Gobierno-, quienes podrán ahorrar hasta un 60% de su gasto mensual en transporte público. El presidente Sánchez puso como ejemplo a un trabajador que viaje a diario en tren de Vigo a Santiago o de Jerez a Sevilla, quienes podrán ahorrarse «hasta un 60% de su gasto mensual en transporte público». «El ahorro para el bolsillo de muchas familias será evidente. Es una medida transformadora y muy relevante», destacó.

¿Es ampliable al metro? Sí. La idea de Sánchez es que las comunidades autónomas y las entidades locales se vayan «adhiriendo progresivamente» a la medida para que todas las redes de transporte público, tanto autonómicas y locales —como el metro o los autobuses urbanos-, formen parte del abono único.

¿Incluye los billetes de AVE? No. El bono se irá implantando en varias fases. La primera solo integrará los servicios públicos estatales, es decir, los trenes de Cercanías, media distancia y buses estatales. Se quedarán fuera de momento los trenes de alta velocidad de AVE y Avlo. Sin embargo, en una segunda fase se tratará de incluir en ese mismo bono único las ayudas al transporte público para ir en metro y en los buses urbanos, aunque dependerá de la coordinación que se logre entre las diferentes administraciones.

¿Es una medida pionera? El ministro de Transportes y Movilidadm Sostenible, Óscar Puente, ya había comentado el pasado enero que su gabinete estaba estudiando una iniciativa de este tipo al estilo de las que se han implantado en Alemania y Austria. De hecho, el estudio para la puesta en marcha de este billete único se ha hecho en colaboración con Ineco, una empresa pública que ha recibido cerca de 950.000 euros por el estudio, según confirman desde Transportes.