Escrivá revisará al alza la previsión de crecimiento

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha avanzado este viernes que la entidad revisará al alza la previsión de crecimiento de la economía española para 2026, que en septiembre situó en el 1,8 %, teniendo en cuenta que se ha confirmado la resiliencia y el dinamismo de la actividad económica. Así lo ha indicado Escrivá, que no ha querido dar el dato concreto, ya que será al martes cuando el Banco de España presente la actualización de sus previsiones macroeconómicas. "Puedo anticipar que, igual que el Banco Central Europeo (BCE) ha actualizado al alza sus previsiones de crecimiento para este año y para el que viene, e incluso para un año posterior, nosotros tendremos un movimiento de revisión al alza similar".