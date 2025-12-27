Desmantelada una macrotrama de más de 300 millones defraudados en el IVA de hidrocarburos

Publicado por E. Martínez Madrid Creado: Actualizado:

La Policía Nacional llevaba detrás de una 'macrotrama' de defraudación del IVA desde hacía meses y este viernes la Agencia Tributaria confirmó que finalmente se había desmantelado esta red implantada en todo el territorio nacional y que contaba con una estructura formada por 38 sociedades. Se le imputa un fraude que supera los 300 millones de euros en 2024, por lo que se trata de una de las dos mayores tramas de IVA desarticuladas hasta la fecha.

En los 18 registros realizados en doce localidades de siete provincias se intervinieron un gran número de inmuebles, vehículos, embarcaciones, cientos de cuentas bancarias, criptoactivos, un importante volumen de dinero en efectivo, obras de arte, artículos de lujo y metales de alto valor económico.

'Pamplinas Stars' En la operación, denominada 'Pamplinas Stars', fueron detenidas cinco personas consideradas responsables de la organización criminal, incluyendo a uno de sus líderes, que ya se encuentra en prisión por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, organización criminal y blanqueo de capitales. La investigación de esta 'macrotrama' comenzó a mediados de 2024, cuando la Agencia Tributaria comenzó a analizar el posible fraude de un operador al por mayor que empezó a vender grandes cantidades de hidrocarburos a finales de 2023.

En aquel momento aún no se había producido la modificación normativa que entró en vigor en enero de 2025 en virtud de la cual las sociedades de alta en el Registro de Extractores de hidrocarburos, el Redef, ya tienen que presentar declaraciones mensuales y estar en el sistema de Suministro Inmediato de Información, el SII. De este modo, la operadora presentaba declaraciones trimestrales y solo tenía obligación de identificar a sus clientes y proveedores ante la Agencia Tributaria con carácter anual.

Finalmente, la Agencia Tributaria destapó una "vasta y compleja" estructura diseñada para servir a la defraudación del IVA y trasladar al extranjero los fondos obtenidos con el fraude para tratar de impedir su trazabilidad.