Los carburantes tocan su mínimo anual en plenos viajes por Navidad

Los carburantes están dando un respiro en la recta final del año a los consumidores, frente a otros productos que en Navidad se han disparado. La gasolina 95 se situó este viernes en los 1,45 euros/litro, un 1,3% más bajo que la semana pasada y su cuarto descenso consecutivo hasta su mínimo anual. En el caso del diésel suma también su cuarta bajada y se abarata un 1,7% frente a hace una semana, hasta los 1,39 euros/litro, según el Boletín Petrolero de la UE.

Es previsible que los precios vayan subiendo para acomodarse al precio de referencia del barril de Brent, que esta semana ronda los 61,8 dólares tras experimentar un ligero repunte ante la mayor demanda y los problemas geopolíticos. Pero los precios del crudo no se reflejan de forma inmediata en los surtidores y los precios de la gasolina y el diésel recogerán este aumento poco a poco.

En esta última semana del año en el caso de la gasolina hay que retroceder hasta el estallido de la guerra de Ucrania (febrero de 2021) para encontrar un precio más bajo que el actual. Y para el diésel es el precio más bajo desde finales de octubre. En lo que va de año la gasolina se ha abaratado un 4,9%, mientras que el diésel lo ha hecho un 3%. Así, llenar un depósito de diésel tiene un coste medio de 77 euros, unos dos euros menos que hace un año, y uno de gasolina cuesta llenarlo 79,8 euros, casi 4 euros menos que a finales de 2024.

Equiparar impuestos

Y aunque la Agencia Internacional de la Energía (AIE) anticipó en su último informe de previsiones un precio del barril de Brent de unos 55 dólares de cara a 2026, en España la situación de los conductores de vehículos diésel puede complicarse, ya que nuestro país tiene pendiente cumplir con Bruselas y actualizar los impuestos para igualarlos a los de la gasolina. Durante 2026 la medida deberá ejecutarse, lo que previsiblemente aumentará el coste medio del diésel unos 10 céntimos por litro e igualará los precios de ambos carburantes.

Por ahora los conductores respiran tranquilos. Sobre todo al acordarse de los precios que presentaban los carburantes en julio de 2022, cuando llegaron a su máximo histórico, con la gasolina y el diésel superando los 2,1 euros por litro.

Con los niveles actuales el precio de la gasolina se mantiene en España por debajo de la media de la eurozona, donde marca un precio medio de 1,64 euros por litro. Y en el caso del diésel, el precio en España también es inferior al de la media, donde marca 1,54 euros.