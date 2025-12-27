El plus por hijo lo cobran ya casi todos los padres y pierde su sentido

Publicado por Lucía Palacios Madrid Creado: Actualizado:

Giro de 180 grados en las pensiones. El complemento para reducir la brecha de género se ha dado la vuelta en apenas medio año y ahora lo reciben de forma mayoritaria los padres, en lugar de las madres, que es el colectivo para el que fue concebido con el objetivo último de premiar a las mujeres que tengan hijos y mejorar sus pensiones, ya que cobran mucho menos que los hombres a consecuencia de unas carreras laborales más cortas y con interrupciones por dedicarse al cuidado de sus niños.

La última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), del pasado 15 de mayo, supuso un punto de inflexión al declarar este plus por segunda vez —hay otro fallo de 2019— contrario al derecho comunitario por discriminar a los hombres, puesto que a ellos no se les concede de manera automática como a las mujeres. Así, además de tener que solicitarlo expresamente, deben cumplir con unos requisitos adicionales que no se exigen a las madres, como tener una pensión inferior o que sus carreras profesionales se hayan interrumpido o se hayan visto afectadas con ocasión del nacimiento o de la adopción de sus hijos.

A partir de este nuevo tirón de orejas de Bruselas, la Seguridad Social se ha visto obligada a reconocer esta ayuda de 35,90 euros al mes por cada hijo (que puede suponer un extra de más de 2.000 euros al año) a los hombres en las mismas condiciones que a las mujeres, lo que ha provocado que el número de varones que lo perciben se haya duplicado con creces desde mayo, puesto que, aunque solo uno de los dos puede percibirlo, ellos se jubilan habitualmente antes, ya que suelen ser mayores que sus parejas.

Así, desde el pasado mayo se han concedido más de 264.044 complementos a los nuevos pensionistas (en su mayoría jubilados, pero también pueden optar quienes perciban una prestación por viudedad o por incapacidad permanente) y un 52% ha ido a parar a manos de hombres, porcentaje que se eleva al 55% si se tienen en cuenta solo los datos de noviembre. Así, si en mayo eran 115.000 los que cobraban este plus, ahora se han disparado hasta los casi 257.000 y, por primera vez, suponen el 20% del total de personas que cobran esta ayuda. Por el contrario, con este «sorpasso» el peso de las mujeres se ha desplomado en este año en casi diez puntos porcentuales y si hasta mayo casi el 90% de los perceptores eran mujeres, ahora son apenas el 80%, un nivel que seguirá cayendo hasta que el Gobierno no ponga en marcha el nuevo diseño para acompasarlo a las leyes europeas. De esta forma, al engordar la pensión de los hombres en vez de la de las mujeres se está contribuyendo ya a agrandar la brecha de género, precisamente el objetivo contrario para el que fue creado.

El Ministerio de Seguridad Social ya ha dado el primer paso para reformar, de nuevo, el complemento por hijo y el pasado octubre puso encima de la mesa del diálogo social la propuesta con un nuevo diseño que, sin embargo, cosechó las críticas de los sindicatos. Su modelo pasa por dejar de conceder esta ayuda de forma automática e indiscriminada a todas las madres (o en su defecto padres) que se jubilen y restringirlo a aquellas personas (mujeres u hombres) que lo soliciten y cuya carrera laboral se haya visto perjudicada tras el nacimiento o adopción de un vástago, con lo cual puede suponer a partir de su entrada en vigor un importante recorte de beneficiarios. Para ello, tendrán que cumplir una serie de condicionantes, como, por ejemplo, tener más de noventa días sin cotizar entre los nueve meses anteriores al nacimiento y los seis años posteriores o que las bases de cotización se hayan reducido más de un 10% en los dos años siguientes al nacimiento o adopción.

CC OO ha contraatacado con una propuesta que consideran más justa para las mujeres: que la Seguridad Social reconozca de oficio este plus a la pensión más baja de las causadas por cualquiera de los progenitores, ya que sería la forma de garantizar que vaya de forma mayoritaria a ellas, que en la actualidad tienen una nómina de jubilación inferior en casi 520 euros al mes.