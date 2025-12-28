Vivienda, cesta de la compra, facturas, luz... así repuntarán los precios en 2026

Publicado por Edurne Martínez Madrid Creado: Actualizado:

Tras varios años con la inflación marcando tasas récord, todo hacía prever que 2025 se cerraría con los precios ya en el entorno del 2% recomendado por el Banco Central Europeo (BCE). Sin embargo, el IPC no termina de estar controlado en España, sobre todo por la insistente subida de la cesta de la compra, con ciertos alimentos básicos como los huevos con un fuerte encarecimiento del 30%. La situación no es la misma que con la crisis inflacionista de 2022 y 2023, pero las familias siguen pagando a precios muy altos productos de primera necesidad: luz, gas, carburantes y, sobre todo, la vivienda, un grave problema. A continuación se detallan las variaciones de precios para este 2026.

Alimentación: sube

El 1 de enero de 2025 se acabaron las subvenciones en el IVA de ciertos alimentos que el Gobierno había puesto en marcha para controlar la crisis. Eso hizo que algunos básicos de la cesta de la compra comenzaran a escalar de precio, lo que, unido a problemas como los aranceles impuestos por Estados Unidos o crisis agroganaderas como la peste porcina o la gripe aviar, han mantenido en cotas muy elevadas algunos alimentos. El caso más llamativo es el de los huevos, que en noviembre —últimos datos disponibles en el INE— se dispararon un 30% respecto al año anterior. Le siguen la carne de vacuno (20%) y la fruta (9,5%).

Transporte público: baja

Una de las pocas partidas que no elevarán precios en 2026 será el transporte público, que, más que bajar, lo mantiene. El Gobierno ha decidido extender la subvención al transporte que aplicó en 2025. Además, se ha creado un nuevo abono único de 60 euros al mes (30 euros para menores de 26 años) con el que poder coger ilimitadamente autobuses de titularidad estatal y los trenes de Cercanías y media distancia. La idea es que este abono vaya incluyendo más trenes, metro y autobuses de cada localidad, pero esto dependerá de la coordinación entre administraciones.

A nivel urbano, cada ayuntamiento y comunidad decidirán si ampliar o no el 20% de descuento que se aplicará al metro y autobús en toda España, según se aprobó en el último Consejo de Ministros del año. En estos escasos días que quedan para despedir el año se irá despejando la incógnita de qué comunidades extienden el descuento como ya han hecho en 2025.

Carburantes: suben

El precio de referencia del barril de Brent ronda los 61,8 dólares en la última semana del año, con un ligero repunte respecto a las semanas anteriores. Pero los precios del crudo no se reflejan de forma inmediata en los surtidores. La gasolina 95 se sitúa de media esta última semana del año sobre los 1,45 euros/litro y en el caso del diésel en 1,39 euros/litro, niveles más bajos que los del mes de noviembre, pero todo apunta a que se irán encareciendo las próximas semanas.

Además en España la situación de los conductores de vehículos diésel puede complicarse, ya que nuestro país tiene pendiente cumplir con Bruselas y actualizar los impuestos para igualarlos a los de la gasolina. Durante 2026 la medida deberá ejecutarse, lo que previsiblemente aumentará el coste medio del diésel unos 10 céntimos por litro.

Luz y gas: bajan

El 1 de enero de 2025 la luz recuperó el 21% de IVA que había estado rebajado los dos años anteriores, por lo que las facturas subieron de forma automática. Y en este 2026 habrá cambios en el sistema eléctrico que afectarán de nuevo a los precios, sobre todo por la subida de peajes y cargos. La CNMC aprobó la semana pasada un aumento medio del 0,5% en los peajes de acceso a la red, la parte fija de la factura, para asegurar la financiación de las inversiones. Pero se prevé que se compense en la factura por una esperada reducción del coste de la electricidad. Las estimaciones a futuro prevén que el precio de la luz en 2026 se sitúe en unos 56,8 euros por megavatio/hora (MW/h), cuando esta semana ronda los 65 euros. Eso sí, los hogares vulnerables verán extendido su bono social eléctrico, con descuentos del 42,5% al 57,5% en su factura, según aprobó el Gobierno en el pasado Consejo de Ministros.

El gas, por su parte, está actualmente en precios bajos por el exceso de oferta. Si nada cambia, podría mantenerse en estos niveles todo 2026, pero en las tarifas de gas del mercado libre se prevé un incremento medio del 11% en los peajes de acceso este año por la caída del consumo, lo que supondrá unos 15 euros para las familias, según la comparadora Selectra.

Telefonía e internet: suben

Las tres grandes operadoras en España (Telefónica, MasOrange y Vodafone) han anunciado subidas de precios por cuarto año consecutivo en sus tarifas. De media, las grandes telecos disparan un 8% sus precios a partir del 1 de enero, según cálculos de Kelisto. La feroz competencia de compañías ‘low cost’ como Digi está desplomando las tarifas de internet, pero las grandes operadoras contraatacan con una política comercial basada en mejores servicios. De hecho, la operadora de origen rumano ha anunciado que mantendrá sus tarifas durante 2026 sin aumentos.

Peajes: suben

Las autopistas españolas suben sus tarifas el día 1 de enero. Un año más las carreteras de peaje se incrementarán por encima de la inflación y el alza para 2026 rondará el 4%. Fuentes del sector confirmaron a este periódico que el índice de referencia se elevará un 2,61% el año que viene, y a ese porcentaje hay que añadir la variación del tráfico real/previsto que aplican las concesionarias y la subida que aplicará Transportes para paliar la congelación de tarifas de 2023 y que los dos últimos años ha sido de un 1% adicional.

Aviones: suben

Las tarifas aeroportuarias que pagan las aerolíneas a Aena suben un 6,44% a partir del 1 de marzo, según decretó hace unas semanas la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Muy previsiblemente las compañías repercutirán este sobrecoste en los billetes, ya que por pasajero se pasará de pagar 10,35 euros a 11,02 euros, 67 céntimos más por viaje. Las tarifas aeroportuarias son los importes que Aena cobra a las aerolíneas por utilizar sus terminales, pistas, pasarelas, los controles de seguridad... y tienen impacto en el precio de los billetes de avión.

Vivienda: sube

La vivienda ha incrementado un 13% su precio hasta el cierre del tercer trimestre, según los datos más actualizados del INE, la mayor en 18 años. Y ya van 42 trimestres consecutivos de repuntes. La media en la zona euro ronda el 5%. Y el metro cuadrado tasado supera los tiempos de la burbuja, por encima de los 2.153 euros, un 35% más que los 1.600 euros que se pagaban a finales de 2019, según datos del ministerio.

Los expertos coinciden en que la brecha entre demanda y oferta hará que los precios sigan al alza en 2026. Desde Fotocasa estiman un alza el año que viene del 7%. Además, llegará la gran revisión de alquileres para los más de 600.000 contratos que se firmaron en la pandemia, según cifras del Ministerio de Consumo, que reclama a Moncloa que establezca un tope para ellos.

Paquetería: sube

La carta nacional ordinaria, el producto más utilizado de Correos se dispara un 7,9% a partir del 1 de enero, siete céntimos más que en 2025 hasta los 0,96 euros, según confirmó la compañía pública hace unos días. Además, el envío de paquetería subirá sus precios un 5,5%, hasta los 17 euros por menos de un kilo. Estas subidas se sitúan muy por encima de la inflación pero por debajo de las tarifas de otros países del entorno.

Renfe apura el plazo para no indemnizar por 15 minutos de retraso El Ministerio de Transportes trabaja intensamente para tratar de frenar la orden tras la aprobación de las enmiendas a la Ley de Movilidad Sostenible por la que debería recuperar su política de indemnizaciones por retrasos a los viajeros de alta velocidad de Renfe.

De no tomar alguna medida legal, Renfe tendría que restaurar desde el 1 de enero el plan de indemnizaciones que canceló hace año y medio por el que los viajeros recibían la mitad del billete cuando el retraso era superior a 15 minutos, y del 100% cuando superaba la media hora.

Desde el ministerio de Óscar Puente aseguran que esta medida sería un agravio frente al resto de competidores, como Iryo y Ouigo, a quien no se les ha exigido este esquema. Una de las salidas es que recurran ante el Constitucional, lo que frenaría por el momento la implantación de estas compensaciones el 1 de enero, antes de que los viajeros comiencen a reclamar. Ahora Renfe devuelve el 50% del billete con retrasos de una hora, y el 100% solo si la demora ha sido de más de 90 minutos.