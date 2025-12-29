La 'generación Bizum'

Publicado por Cristina Cándido Madrid Creado: Actualizado:

Es una escena cada vez más común en comidas de amigos o la compra de regalos compartidos. Una persona adelanta el dinero, los demás le hacen un bizum y la deuda se zanja de manera casi automática. Las transferencias inmediatas entre particulares, que se mantendrán fuera del control que Hacienda quiere imponer a partir del 1 de enero sobre pymes y autónomos, ya son la opción favorita de pago entre los españoles de menos de 45 años, a pesar de que los billetes y monedas aún predominan en las transacciones.

Así se desprende del Estudio sobre Hábitos en el Uso del Efectivo 2025 del Banco de España, donde el ‘cash’ se mantiene como el principal medio de pago para las compras en comercios para el 57% de la población, pero con una caída de seis puntos porcentuales respecto al año anterior. Un descenso que canaliza, precisamente, Bizum, que pasa del 33% al 37%. En un plano más discreto se sitúan las transferencias bancarias tradicionales, que representan el 2% del total.

Por edades

Si se analiza por tramos de edad, los mayores de 54 años usan mayoritariamente el efectivo. La franja de entre 35 y 54 es la que más utiliza la tarjeta, mientras los más jóvenes se decantan mayoritariamente por los dispositivos móviles. Esta es una realidad que también constata el V Barómetro sobre la necesidad de permanencia del dinero en efectivo presentado por la compañía demoscópica GAD3 y Plataforma Denaria. Los jubilados no lo usan Según el estudio, el 22% de los españoles entre los 18 y los 29 años prefiere el bizum al efectivo —19%-. Y el uso de esta alternativa de pago se reduce a medida que las personas preguntadas van cumpliendo años: solo el 2% de los mayores de 65 años lo utiliza como primera opción, cifra que aumenta al 8% entre los que tienen entre 45 a 64 años y al 15% entre los de 30 y 44 años.

¿Significa esto que el fin del efectivo está cada día más cerca? En absoluto. El 93% de los encuestados en el citado barómetro defiende la posibilidad de pagar en metálico y el 88% de los que lo usa valora su utilidad en metálico en situaciones de emergencia. La más reciente y a escala nacional se produjo el día del apagón, cuando las operaciones en sucursales y cajeros se redujeron prácticamente a cero al no contar con sistemas de respaldo energético. Desde este suceso, el 35% de los españoles declara que guarda en casa más ahorros en billetes y monedas. Y, curiosamente, la generación que mantiene más efectivo en el cajón desde abril es la de los jóvenes de entre 18 y 29 años, el 47%, seguida del grupo de entre 45 y 59 años, con el 30%. Todo en un momento en el que Bruselas acelera el despliegue del euro digital y Bizum, la italiana Bancomat y la portuguesa MB Way sellaron una alianza con la European Payments Initiative para construir un ‘hub’ paneuropeo que permita pagos instantáneos entre países de la UE.

Pago de billetes, impuestos...

El uso de la plataforma española se ha acelerado a un ritmo vertiginoso en los últimos años a medida que se va ampliando su presencia en compras online y otras gestiones. Ya es posible adquirir por esta vía billetes de tren y avión con determinadas compañías, incluso ciertos trámites como el pago de impuestos, tasas y multas en algunos ayuntamientos. Las cifras de este negocio son apabullantes: hasta el pasado mes de septiembre se habían realizado una media de tres millones de operaciones al día. En total, 900 millones de euros, con un volumen asociado de más de 65.000 millones. En este periodo, Bizum superó los 30 millones de usuarios en España y Andorra, un objetivo que se marcó para el conjunto del año. Las proyecciones de la propia compañía apuntan a que en este ejercicio duplicará la cifra de 2024, cuando contabilizó casi 1.100 millones de transacciones con un valor de 44.206 millones. Además, muchas entidades ya permiten que los menores puedan enviar y recibir dinero o realizar compras online, siempre bajo la supervisión de sus representantes legales. Solo es necesario contar con una cuenta corriente a nombre del usuario —es habitual que las entidades ofrezcan cuentas específicas para adolescentes o jóvenes-, acceso a la aplicación móvil del banco donde tienes la cuenta abierta, para activar y utilizar esta opción.

Según el Banco de España, en general serán los padres o tutores quienes activen Bizum y decidan los límites de uso y la cantidad máxima por operación. «También puede ser la entidad quien decida estos límites», señala el supervisor.

El boom de los pagos digitales inmediatos ha dado ya los primeros pasos para crear un sistema panaeuropeo inspirado en el modelo de Bizum. La comunidad española ya ha podido interoperar con las soluciones italiana (Bancomat Pay) y portuguesa (MB WAY), dentro de la iniciativa European Payments Alliance (EuroPA). El número de operaciones entre España y Andorra (ambos bajo la marca Bizum) con Italia y Portugal había superado hasta octubre la cifra de 30.000, con un valor asociado de más de 2.000 millones de euros. La idea es que paulatinamente se vayan uniendo a esta operativa otras plataformas de pago de Polonia y Eslovaquia (BLIK), países nórdicos (Vipps Mobile Pay) o Grecia (IRIS).

Tras años de bloqueo entre quienes defendían una solución nueva y quienes apostaban por escalar Bizum, las conversaciones se han reactivado y se espera un acuerdo a inicios de 2026, con lanzamiento a finales de ese año. Este proyecto busca reducir la dependencia europea de gigantes estadounidenses como Visa, Mastercard, Google o Apple y reforzar la soberanía financiera de la UE. En paralelo, la compañía española prepara el lanzamiento de Bizum Pay, un monedero digital para pagos en comercios físicos que funcionará sin tarjeta y directamente desde la cuenta bancaria.

