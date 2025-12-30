Rosauro Varo deja Telefónica en pleno seísmo por el ERE

Publicado por Edurne Martínez Madrid Creado: Actualizado:

La etapa de José María Álvarez-Pallete como presidente de Telefónica terminó hace casi un año —el 18 de enero, para ser exactos— pero su personal de confianza ha ido dejando la compañía —de forma voluntaria o impuesta— a lo largo de estos meses. Uno de las últimas personas de máxima confianza de Pallete era el empresario sevillano Rosauro Varo, que ha renunciado de forma voluntaria a sus cargos de responsabilidad en la operadora comunicándole su decisión directamente a Marc Murtra.

El empresario, muy cercano a Pallete pero también a Javier de Paz, máximo responsable de Movistar+, abandona su puesto en el consejo de administración de Movistar+ y en el consejo asesor de Telefónica España. Sus argumentos han sido la necesidad de dedicarse plenamente a sus proyectos profesionales privados en los sectores del ocio y el inmobiliario en Andalucía. Varo llevaba tres años en el consejo de la filial española y año y medio en la parte audiovisual y con el relevo de presidente a Murtra éste decidió mantenerlo en ambos órganos. Varo, además de consejero, es uno de los mayores inversores individuales de la compañía, con cerca de tres millones de acciones valoradas en 10,5 millones de euros y que, en principio, no tiene intención de vender.

Desde la operadora aseguran que la comunicación entre Varo y Murtra es muy fluida, pero el empresario ha decidido centrarse más aún en sus negocios. Es dueño de GAT, un holding inversor en hostelería, ocio, turismo y promociones inmobiliarias. Es también inversor destacado de Cabify y consejero de Acciona Energía.

Con la salida de Varo del consejo de Movistar+ se renueva casi por completo el órgano de gobierno de la parte audiovisual de la operadora. El mayor cambio fue la llegada de Javier de Paz como presidente de la filial el pasado mes de marzo en sustitución de Sergio Oslé.

Primeras salidas por el ERE

Estos movimientos se producen en pleno proceso de despido colectivo. El ERE se firmó con los sindicatos el lunes 22 de diciembre, con una afectación mínima que se consiguió reducir de las 6.088 personas propuestas a 4.525. Y este lunes comenzó el proceso de solicitud de adhesión voluntaria para las filiales amparadas en el convenio de empresas vinculadas (CEV), que son Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones, y se extenderá hasta el próximo 26 de enero. También se abrió este lunes el plazo de adscripción al ERE para las GBU, que son Telefónica Global Solutions, Innovación Digital y Telefónica S.A., pero en su caso el plazo acabará el 29 de enero. Para Movistar+ el periodo comienza un poco más tarde, el 7 de enero, y se extenderá hasta el 6 de febrero.