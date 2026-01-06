Diario de León

Trabajo confía en cerrar con acuerdo social el 7 de enero la subida del SMI

El secretario de Estado propone la perspectiva de genero en salud laboral

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, durante una charla sobre Empleo.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, durante una charla sobre Empleo.

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha confiado en que en la reunión que mantendrá con patronal y sindicatos el próximo 7 de enero sean capaces de cerrar con acuerdo social la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026. Pérez Rey ha asegurado que «habrá subida del SMI», que se moverá «en los parámetros marcados por la comisión de expertos» y que tendrá «efectos retroactivos desde el 1 de enero».

La comisión de expertos recomendó una subida del 3,1 % si el SMI continuaba sin tributar y del 4,7 % con el IRPF, un extremo éste, el de la fiscalidad del salario mínimo, que Pérez Rey no ha querido desvelar y que ha dejado para la reunión de pasado mañana. «Espero que la patronal rompa su dinámica de situarse extramuros del diálogo social y pueda llegar a un acuerdo», ha dicho Pérez Rey, quien ha recordado que en la última reunión los sindicatos, que habían propuesto un alza del 7,5 %, «mostraron su mostraron disposición a alcanzar un acuerdo». Y añadido que la CEOE «debe estar dispuesta a mover la cifra que puso encima de la mesa (un alza del 1,5 %) porque no parece de recibo sugerir una subida del SMI que ni quiera colme la evolución de la inflación y lleve a sus perceptores a la pérdida de poder adquisitivo». Pérez Rey ha mostrado también su convencimiento de que a lo largo de enero podrá cerrar con los sindicatos, toda vez que la patronal «se autoexcluyó» de la negociación, el texto definitivo para reformar la ley de prevención de riesgos laborales e iniciar así su tramitación como proyecto de ley. «Que más de 800 personas pierdan la vida al año o no tener resuelto elementos como perspectiva de genero en materia de salud laboral, el impacto de las nuevas tecnologías o todo lo vinculado a la salud mental de los trabajadores hace impostergable una reforma del sistema preventivo», ha dicho. La norma «está muy avanzada» y casi toda ha sido «dialogada con los interlocutores sociales» durante los veinte meses que ha estado negociándose en la mesa con patronal y sindicatos. También se ha referido a la reducción de la jornada laboral, algo que es «un objetivo clave de la legislatura» y que volverán a llevar al Parlamento «con todas sus fuerzas», aunque ahora «su prioridad» sea que la reforma del registro horario «vea la luz». «Solo con esto», ha añadido», «estamos convencidos de que lograremos bajar la jornada efectiva en España, donde hay un fuerte nivel de incumplimiento y la realización de muchas horas extra, muchas sin remunerar».

El coste de la electricidad continúa lastrando la competitividad de la industria electrointensiva en España. La factura de la luz que afrontan las empresas del país es un 167% más elevada que la de sus homólogas en Francia y un 36% superior a la de Alemania, según el barómetro de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) publicado este lunes. El precio final de la electricidad para la industria electrointensiva en España se situó a cierre de diciembre en 58,78 euros por megavatio hora (MWh). Esta cifra contrasta con los 22,05 euros/MWh registrados en Francia —2,7 veces menos— y con los 43,23 euros/MWh de Alemania, lo que evidencia una notable brecha de costes energéticos entre los principales países industriales europeos. Para la industria electrointensiva o de productos básicos, que está sometida a una fuerte competencia internacional, los precios de la energía eléctrica son muy importantes, puesto que llegan a representar hasta el 50% de los costes de producción, y en algunos procesos, incluso más. Una de las claves de esta diferencia reside en el modelo francés, donde la gran industria cubre cerca del 62% de su consumo eléctrico mediante contratos regulados más competitivos que el precio de mercado, a través de la tarifa ARENH, fijada en 42 euros/MWh. Este mecanismo permite amortiguar la volatilidad de los precios y mejorar la previsibilidad de costes. En contraste, AEGE advierte de que los consumidores electrointensivos en España asumen costes adicionales asociados a los servicios de ajuste del sistema, inexistentes en Francia y Alemania. Este sobrecoste amplía la desventaja competitiva de la industria nacional en más de 17 euros/MWh. A ello se suma la menor intensidad de las ayudas públicas. Las compensaciones por los costes indirectos del CO? que perciben las industrias electrointensivas en Alemania superan ampliamente a las disponibles en España, donde estas están condicionadas por las limitaciones presupuestarias. Según las estimaciones de AEGE, la diferencia a favor de Alemania alcanza los 26 euros/MWh.

El recibo de la luz para un electrointensivo es casi 3 veces más caro que en Francia
