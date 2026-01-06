Trabajo confía en cerrar con acuerdo social el 7 de enero la subida del SMI

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha confiado en que en la reunión que mantendrá con patronal y sindicatos el próximo 7 de enero sean capaces de cerrar con acuerdo social la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026. Pérez Rey ha asegurado que «habrá subida del SMI», que se moverá «en los parámetros marcados por la comisión de expertos» y que tendrá «efectos retroactivos desde el 1 de enero».

La comisión de expertos recomendó una subida del 3,1 % si el SMI continuaba sin tributar y del 4,7 % con el IRPF, un extremo éste, el de la fiscalidad del salario mínimo, que Pérez Rey no ha querido desvelar y que ha dejado para la reunión de pasado mañana. «Espero que la patronal rompa su dinámica de situarse extramuros del diálogo social y pueda llegar a un acuerdo», ha dicho Pérez Rey, quien ha recordado que en la última reunión los sindicatos, que habían propuesto un alza del 7,5 %, «mostraron su mostraron disposición a alcanzar un acuerdo». Y añadido que la CEOE «debe estar dispuesta a mover la cifra que puso encima de la mesa (un alza del 1,5 %) porque no parece de recibo sugerir una subida del SMI que ni quiera colme la evolución de la inflación y lleve a sus perceptores a la pérdida de poder adquisitivo». Pérez Rey ha mostrado también su convencimiento de que a lo largo de enero podrá cerrar con los sindicatos, toda vez que la patronal «se autoexcluyó» de la negociación, el texto definitivo para reformar la ley de prevención de riesgos laborales e iniciar así su tramitación como proyecto de ley. «Que más de 800 personas pierdan la vida al año o no tener resuelto elementos como perspectiva de genero en materia de salud laboral, el impacto de las nuevas tecnologías o todo lo vinculado a la salud mental de los trabajadores hace impostergable una reforma del sistema preventivo», ha dicho. La norma «está muy avanzada» y casi toda ha sido «dialogada con los interlocutores sociales» durante los veinte meses que ha estado negociándose en la mesa con patronal y sindicatos. También se ha referido a la reducción de la jornada laboral, algo que es «un objetivo clave de la legislatura» y que volverán a llevar al Parlamento «con todas sus fuerzas», aunque ahora «su prioridad» sea que la reforma del registro horario «vea la luz». «Solo con esto», ha añadido», «estamos convencidos de que lograremos bajar la jornada efectiva en España, donde hay un fuerte nivel de incumplimiento y la realización de muchas horas extra, muchas sin remunerar».