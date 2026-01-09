La vivienda se encareció un 20%, la mayor subida de la historia

Publicado por Edurne Martínez Madrid Creado: Actualizado:

La creación de nuevos hogares (200.000 al año) por el impulso demográfico duplica la creación de nuevas viviendas (no llega a 100.000), un desajuste «estructural» que está haciendo subir como la espuma el precio de los pisos en la mayor parte de España desde la pandemia. En 2025 la vivienda se encareció un 20,5%, la mayor subida de la serie histórica que abarca 20 años, según se desprende del informe anual de Fotocasa publicado este jueves. En concreto, el precio de diciembre del metro cuadrado fue de media de 2.879 euros, lo que significa que un piso de 70 m2 cuesta en España más de 200.000 euros.

Un precio que más que se duplica en comunidades como Baleares y Madrid, donde superan los 5.200 euros el metro cuadrado (365.000 euros de media un piso de 70 m2) y que en País Vasco (3.851 euros/m2), Canarias (3.320) y Cataluña (3.247) se sitúan muy por encima de la media nacional. Es «poco probable» que estos precios bajen a corto plazo por la grave brecha entre oferta y demanda, según indica el portal inmobiliario. María Matos, directora de estudios y portavoz de Fotocasa, asegura que actualmente la demanda «cuadriplica la oferta».

Aunque las cinco provincias más caras siguen siendo Baleares, Madrid, Málaga, Guipúzcoa y Santa Cruz de Tenerife, el informe destaca que las mayores subidas en 2025 se registraron en Murcia (30% más caras que en 2024), Valencia (28%), Asturias (24%), Cantabria (23%) y Santa Cruz de Tenerife (22,7%). Los precios subieron en 48 de las 50 provincias españolas, con las únicas excepciones de Soria y Teruel, donde la vivienda se abarató un 9,6% en 2025.

Hay puntos turísticos donde el precio ha subido más de un 60% en un solo año. El caso más llamativo es el de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona), con un incremento del 80%. Le siguen Sant Fruitós de Bages (Barcelona) (70%), Albal (Valencia) (66,5%), Vera (Almería) (65%) y Dolores (Alicante) (63%), entre otros.

Los municipios donde la vivienda supera los 7.000 euros por metro cuadrado (casi medio millón de euros un piso de 70 m2) son Santa Eulalia del Río, Ibiza, Sant Antoni de Portmany, Sant Josep de sa Talaia (todos en Baleares), y San Sebastián.

En el otro extremo, los municipios más baratos a cierre de 2025 son Villanueva del Arzobispo (Jaén), Torreperogil (Jaén), La Carolina (Jaén), Montijo (Badajoz) y Jamilena (Jaén), donde no se superan los 700 euros por metro cuadrado.

Tras una estabilización en las compraventa desde el verano, en noviembre repuntaron con 114.750 operaciones registradas, según los datos publicados este jueves por el Colegio de Registradores. Supone un 7,1% más de compraventas de viviendas que en el mismo mes de 2024. Las comunidades que más han aumentado el número de compraventas en noviembre han sido Melilla (32%), Cantabria (32%), País Vasco (29%) y Murcia (22%).