¿Por qué China es la primera potencia comercial y no EE UU con Trump?

La primacía mercantil de China a nivel global es más sólida que nunca. Así lo demuestran las dimensiones récord de su superávit comercial, que en 2025 rebasó por primera vez la frontera del billón de euros. En concreto, la diferencia entre los bienes y servicios exportados e importados dejó un saldo positivo de 8,51 billones de yuanes (1,05 billones de euros), el más alto de su historia y un 20% más que el año pasado, según datos de las autoridades aduaneras y pese al segundo asalto de la guerra comercial con EE UU, hoy en pausa.

Ambos mantienen una tregua circunstancial, oficializada por el encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping a finales de octubre en la ciudad surcoreana de Gyeongju. Este arreglo debería durar ante el intercambio de visitas de Estado previsto para los próximos meses, aunque siempre sujeto a la volatilidad del mundo y los intereses enfrentados de las superpotencias. Esta misma semana Trump amenazaba con imponer aranceles del 25% a todo país que comercie con Irán, que tiene al gigante asiático por primer socio.

Por todo ello, tanto las importaciones como las exportaciones a EE UU cayeron en 2025, un 20% y un 14,6% respectivamente; pérdidas compensadas por las ganancias en otros frentes como Latinoamérica —donde el comercio repuntó un 6,5%-, el Sudeste Asiático —8%— y, por encima de todo, África —18,4%-. Ahora bien, este creciente desequilibrio genera disconformidad y quejas recurrentes por la falta de reciprocidad en las condiciones de acceso al mercado y el exceso de capacidad de la industria china. Los logros del país en materia de comercio internacional son «verdaderamente notables", proclamó ayer Wang Jun, subdirector de la Administración General de Aduanas. Durante una rueda de prensa celebrada en Pekín, el funcionario destacó tres factores detrás de esta evolución: las políticas nacionales para estabilizar los intercambios, la disminución de las importaciones por gracia de su mercado interno y un sofisticado sistema industrial capaz de adaptarse a circunstancias cambiantes.