El Parlamento Europeo debate hoy una moción de censura contra Von der Leyen

El Parlamento Europeo debate hoy en Estrasburgo una moción de censura impulsada por Patriots, el grupo en el que está integrado Vox, contra la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, por la firma del acuerdo con Mercosur, que se produjo ayer en Paraguay.

Los impulsores de la moción invitaron a apoyarla a otros grupos aliados como ECR y ESN, recabando finalmente más de 100 firmas de eurodiputados que se sumaron a la iniciativa. Los firmantes denuncian que el acuerdo con Mercosur supone «un ataque frontal a la soberanía alimentaria europea» y una «condena directa» al campo español y europeo.

«El tratado abre el mercado a la entrada masiva de productos procedentes de terceros países que no cumplen los estándares sanitarios, medioambientales y laborales exigidos en Europa, generando una competencia desleal que pone en riesgo miles de explotaciones agrarias y, con ellas, el sustento de miles de familias españolas y europeas», avisan.

Asimismo, recuerdan que Von der Leyen «ha ignorado deliberadamente las constantes protestas del campo, las advertencias de los estados miembro y las resoluciones del propio Parlamento Europeo». Sin embargo, mañana no podrán reprocharle esto a la presidenta de la Comisión Europea, ya que ella no estará presente en el debate.

Von der Leyen no se defenderá de la moción de censura que se votará el jueves en una votación electrónica. En su lugar estará el comisario de Comercio, Relaciones Internacionales y Transparencias, Maros Sefcovic, que ya la iniciativa se refiere en particular al acuerdo con Mercosur.

Se trata de la segunda moción presentada por Patriots contra Von der Leyen. La primera de ellas, por el mismo tema, fue rechazada en octubre de 2025 por el pleno.