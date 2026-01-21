Estos son los tres alimentos que más han subido de precio en enero

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Uvas blancas sin pepitas, champiñones laminados y manzanas golden son los tres alimentos que estuvieron afectados por la rebaja del IVA que más han subido de precio en los grandes supermercados en el último mes. Esta conclusión se extrae del estudio realizado por FACUA-Consumidores en Acción en el que analiza la evolución de los precios entre principios de diciembre de 2025 y principios de enero de 2026 en ocho cadenas en una serie de productos básicos entre los que se encuentran frutas, verduras, pastas, huevos, harinas, lentejas, arroz y aceites de oliva y girasol (Ver tablas completas).

Tras las denuncias de FACUA, en febrero de 2024 el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 envió un requerimiento a las principales cadenas de supermercados e hipermercados para solicitarles que acreditasen que las subidas que habían aplicado desde enero de 2023 a los precios de numerosos alimentos básicos no han implicado aumentos en sus márgenes de beneficio, una práctica prohibida mientras los productos estuvieron afectados por la rebaja del IVA. Prácticamente dos años después, Consumo no ha anunciado la apertura de ningún expediente sancionador pese a casos tan claros como las subidas de márgenes en el aceite de oliva denunciadas por la asociación.

Desde el 1 de enero de 2025, los alimentos básicos que tenían el IVA al 2% pasaron al 4%. Estos son los aceites de oliva, las leches, el pan, los huevos, el queso, las frutas, las verduras, las legumbres, los tubérculos, los cereales y las harinas. Por su parte, el IVA de las pastas alimenticias y los aceites de semillas subió del 7,5 al 10%.

Análisis de FACUA

Durante el último mes, la bandeja de uvas blancas sin pepitas (500 gr.) ha experimentado de media un incremento de precio del 8,5%. La mayor subida se ha registrado en Carrefour, donde ha pasado de 2,09 euros en diciembre a 2,39 euros en enero (un 14,3% más).

Por su parte, los champiñones laminados se han encarecido de media un 5,0% en las últimas semanas. La subida más acusada se ha dado en Alcampo, con un 20,6% de incremento (de 1,65 en diciembre a 1,99 euros en enero). El kilo de manzanas golden, por su parte, es un 4,3% más caro de media que hace unas semanas. La mayor subida se ha dado en Hipercor, donde ha pasado de 2,29 euros en diciembre a 2,79 euros en enero (un 21,8% más).

Durante este mismo periodo también ha aumentado el precio del aceite de girasol (un 3,0% de media), del aceite de oliva (un 2,3%), la harina de trigo (un 0,8%), el brik de leche entera (un 0,5%), la docena de huevos medianos (un 0,5%), las lechugas iceberg (un 0,2%) y las peras conferencia (un 0,2%). El arroz redondo y las zanahorias son los únicos alimentos de los analizados en enero que mantienen un precio idéntico al mes anterior.

Entre los alimentos que cuestan de media en enero menos que en diciembre están los limones (-0,2%), los ajos (-0,4%), las lentejas pardina (-0,5%), las cebollas (-1,0%), los macarrones (-2,8%), las mallas de patatas (-8,3%) y las naranjas (-8,4%).

Los huevos lideran la subida interanual

FACUA también ha analizado la variación interanual de precios que se ha producido en estos mismos productos. Los huevos medianos son el alimento que más ha aumentado de precio en el último año (un 38,2% de media). Donde más se ha encarecido este producto entre enero de 2025 y enero de 2026 ha sido en Aldi, donde la docena de su marca propia ha pasado de 2,05 a 3,10 euros (un 51,2% más).

Las cebollas, por su parte, cuesta actualmente un 15,7% más que hace un año, mientras que el encarecimiento de los limones ha sido del 14,0% en este mismo periodo. También ha registrado un aumento de precio significativo el aceite de girasol (un 11,1%), los champiñones laminados (un 7,4%), las manzanas golden (un 7,1%), los ajos (un 7,1%), las zanahorias (un 5,4%) las patatas (un 2,6%), las uvas blancas sin pepitas (un 1,4%), el brik de leche entera (un 1,3%) y el arroz redondo (un 1,1%).

De los productos analizados por FACUA, el litro de aceite de oliva es el producto que más ha bajado de precio en el último año. En concreto, lo ha hecho de media un 27,4%. Por su parte, las peras conferencia acumulan una bajada del 7,7%, los macarrones un 4,2%, la malla de naranjas un 3,7%, las lentejas pardina un 3,0%, las lechugas iceberg un 0,8% y la harina de trigo un 0,1%.