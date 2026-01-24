Lagarde descarta la ruptura del orden mundial en plena ofensiva contra la UE

Andrew R. Sorkin, del New York Times, Kristalina Georgieva, del FMI, Ngozi Okonjo-Iweala, del World Trade Organization, Mohammed Al-Jadaan, ministro de Finanzas de Arabia Saudí, Christine Lagarde, presidenta del BCE, y Albert Burla, CEO de Pfizer, ayer, en Davos. EFE / GIAN EHRENZELLER

Después de haber protagonizado uno de los episodios más tensos de esta edición de la cumbre de Davos —levantándose de una mesa como visible protesta por la falta de respeto de uno de los miembros del Gobierno Trump, el secretario de Comercio, Howard Lutnick-, Christine Lagarde se presentó ayer al encuentro más relajada y optimista.

«No creo que tengamos que hablar de ruptura, sino de alternativas; deberíamos identificar mucho más que en el pasado las debilidades, los puntos fuertes, las dependencias y la autonomía", expresó la presidenta del Banco Central Europeo (BCE) durante una conferencia sobre la economía global. Lagarde respondía así a la tesis del primer ministro de Canadá, Mark Carney, que ha logrado gran aceptación en Davos. «Tenemos que mirar al 'plan B', en la línea de Ursula von der Leyen", sugirió como reacción europea al nuevo compás comercial que impone Donald Trump.

Lagarde respalda, por tanto, las alternativas comerciales que están buscando las potencias medias para no depender en exceso de los líderes globales, cuyas alianzas están demostrando ser fuente inagotable de incertidumbre.

Un ejemplo es el acuerdo que la Unión Europea está a punto de firmar con India, por ejemplo, o el de Mercosur, a punto de echar a andar. "Desde el punto de vista económico y de los negocios, tenemos que tener muy claro que dependemos estrechamente unos de otros, aunque los proveedores a veces se creen en una posición de fuerza, pero la demanda también importa". Sin citarlo, estaba comentando las decisiones de ida y vuelta de Trump, que durante esta edición del Foro Económico Mundial (WEF) ha jugado con las amenazas de aranceles como herramienta de negociación en conflictos internacionales que aparentemente nada tienen que ven con las aduanas.

"La lección que saco de todo esto, como presidenta del Banco Central Europeo, es que debemos asumir una responsabilidad enorme, la de decir la verdad", valoró.

"Nuestro deber como economistas es distinguir las señales del ruido", sentenció Lagarde, en referencia también a la ofensiva de Donald Trump contra los europeos, a los que se ha referido reiteradamente como "débiles" durante toda la semana. "Deberíamos dar las gracias a los críticos, porque nos hacen comprender que tenemos que estar más concentrados y trabajar en esos planes B", replicó Lagarde.

En el mismo foro, Kristalina Georgieva, directora del FMI, argumentó que el cambio que ha generado el shock de los aranceles es "natural y llevaba años ocurriendo", y que "es hora de aceptarlo porque los shocks seguirían ocurriendo".