La CEOE amenaza al Gobierno con dejar de pagar las cotizaciones durante las bajas

La patronal eleva el tono frente a las altas tasas de absentismo laboral en España, en un momento en el que cada día faltan a su puesto de trabajo una media de casi 1,6 millones de empleados, según la encuesta trimestral de coste laboral y la EPA del tercer trimestre de 2025. De ellos, 1,2 millones se encuentran de baja médica.

Con ese telón de fondo, y con la mesa del diálogo social sobre este asunto bloqueada, la CEOE sugirió ayer que las empresas dejen de pagar las cotizaciones durante las bajas si no se implementan medidas urgentes para abordar el problema. «Tendremos que pedir dejar de pagar nosotros las cotizaciones en esos periodos", apuntó Rosa Santos, directora de empleo, diversidad y protección social de la patronal, durante una jornada en el Congreso. «¿Por qué tenemos que asumir las empresas un problema que es de ineficiencia de gestión?", se preguntó.

En su intervención, Santos repasó las medidas propuestas por la CEOE para atajar el absentismo, destacando la posibilidad de que las mutuas tengan más competencias para dar las altas en los casos de incapacidad temporal. O al menos que puedan asumir antes el control de los procesos de larga duración. Sugirió que el INSS pueda asumir los procesos de los llamados trabajadores hiperfrecuentradores, con ayuda de las mutuas en determinados casos. En este punto, recordó que un 7% de los trabajadores acumula el 50% de las bajas. «El INSS tiene el DNI de esas personas", sentenció.

Desde la patronal califican el absentismo como un «problema de país", en un momento en el que, según recuerda en un reciente informe el Foro Regulación Inteligente, el país cuenta con 22,4 millones de ocupados, pero el número de horas realizadas crece de forma mucho más moderada. Un desacople «inédito» que, además, implica elevados costes para las empresas. En este escenario, la CEOE ya ha remitido una carta al Ministerio de Seguridad Social en la que solicita a la ministra Elma Saiz retomar la mesa de negociación sobre la incapacidad temporal, que lleva bloqueada desde octubre de 2025