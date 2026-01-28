Red Eléctrica activa el servicio para asegurar reserva durante dos horas ante el temporal

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

Red Eléctrica ha activado este miércoles durante dos horas -de 8:00 a 10:00 a.m.- el servicio de respuesta activa de la demanda para amortiguar el efecto que el temporal desencadenado en Portugal y la caída de la producción eólica prevista pudieran tener sobre el sistema eléctrico peninsular.

En cualquier caso, la continuidad del suministro "no se ha visto en ningún momento comprometida", según ha explicado el operador del sistema eléctrico español, que ha aclarado que el objetivo ha sido garantizar los niveles de reserva en respuesta a una "situación puntual" en la que se han visto reducidos los recursos disponibles.

De acuerdo con los datos proporcionados por Red Eléctrica, el sistema eléctrico peninsular cuenta con 1.725 megavatios (MW) de potencia de respuesta activa de la demanda para el primer semestre de 2026, asignados en la subasta del pasado 28 de noviembre. Su periodo de aplicación es del 1 de enero al 30 de junio de este año.

Este servicio, voluntario y retribuido, permite a ciertos consumidores, entre ellos la industria, proporcionar su capacidad de bajar el consumo cuando el operador del sistema eléctrico lo necesita para garantizar la seguridad del suministro.

Así, los adjudicatarios de potencia en las subastas se comprometen a reducir su consumo con una duración máxima de tres horas consecutivas al día por proveedor y con un preaviso de, al menos, quince minutos.

Pueden participar consumidores con una demanda de, al menos, 1 MW, de modo que no se aplica ni a usuarios domésticos ni a pequeñas empresas.

El servicio de respuesta activa de la demanda está previsto en el real decreto ley 17/2022, de 20 de septiembre, y persigue mantener el equilibrio entre generación y demanda, así como garantizar el adecuado nivel de reserva del sistema en caso de necesidad.

No obstante, no es el último eslabón de esta cadena sino que hay otros después, por lo que su aplicación no significa que se esté en riesgo de que haya interrupciones del suministro por falta de generación para atender la demanda.