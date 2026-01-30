Las hipotecas variables con revisión anual sufrirán su primera subida de cuotas en primavera

Publicado por Clara Alba Madrid Creado: Actualizado:

Se acabó el respiro. A pesar de que el año ha comenzado con una caída del euríbor al 2,246% en enero -dejando atrás cinco meses de subidas-, la estabilidad que se espera para el indicador a medio plazo indica que los hipotecados a tipo variable con revisión anual sufrirán una subida en sus cuotas a partir de primavera. El consenso coincide en que el Banco Central Europeo (BCE) mantendrá los tipos de interés sin bruscos movimientos en la primera mitad del año y los analistas esperan que, en esta situación, el euríbor -que anticipa los movimientos del organismo- oscilará entre el 2,17% y el 2,2%.

El histórico refleja cómo el pasado marzo de 2025 el indicador al que se referencian la mayoría de las hipotecas en España se situó en el 2,398%, aún por encima de los niveles actuales. Pero en abril ya bajó al 2,143%, un nivel que sería inferior al rango previsto por los expertos y también al 2,246% en el que se mueve actualmente. "Es probable que en las primeras reuniones de 2026 veamos continuidad en la política monetaria del BCE y que el euríbor se mantenga en niveles similares a los actuales, lo que provocaría subidas en la cuota de las hipotecas variables que se revisen anualmente de cara a la próxima primavera", explica Pedro Ruiz, portavoz de finanzas personales de Kelisto.es.

"El mercado está comprando una narrativa de hibernación monetaria: tipos estables, con microajustes solo si los datos obligan, con lo que el euríbor se moverá en bandas y no en tendencias agresivas", coincide Pablo Vega, experto en finanzas de Roams. La idea se repite entre el resto de expertos del sector. "Después de un 2025 en el que el euríbor se mantuvo, con ciertos altibajos, dentro de una horquilla muy estrecha, entramos en una nueva fase de normalización, con cambios suaves y previsibles", analiza Laura Martínez, portavoz de iAhorro.

Bajo esa expectativa de que el indicador no sufrirá vaivenes, Miquel Riera, analista hipotecario de Helpmycash.com, apunta también a que los contratos con revisión anual se encarecerán si se actualiza el tipo a partir de primavera, "dado que el euríbor empezó a situarse por debajo del 2,3% en abril de 2025".

Ese repunte de las cuotas ya lleva meses presionando las revisiones semestrales, que este enero también verán subir sus mensualidades pues, pese al estancamiento del euríbor, se superan con holgura los registros de hace seis meses, cuando el indicador se movía en el 2,079%. Aunque todo depende de factores como el año en el que se firmó el préstamo, la cantidad pendiente de amortizar o el plazo, en la práctica esto se traduce en que, para una hipoteca media que se revise en febrero -con el euríbor de enero-, la subida de la cuota será de unos 14,87 euros al mes (unos 89 euros más al semestre), al pasar de 830,39 euros a 845,26.

Es cierto que, con una inflación controlada al 2% en la zona euro y un mercado laboral estable, no se prevén subidas ni bajadas de tipos en los próximos meses. Pero el problema es que anticipar escenarios es casi misión imposible ante la incertidumbre geopolítica actual. "Desde el año pasado nos movemos en un terreno inestable: cualquier episodio puede alterar expectativas de inflación y crecimiento, y eso acaba entrando en la ecuación del BCE", explican los analistas.

Sin ir más lejos, el organismo presidido por Christine Lagarde vigila muy de cerca estos días la debilidad del dólar frente al euro. Aunque una divisa fuerte es positiva para abaratar las importaciones, si el tipo de cambio actual se mantiene podría suponer un riesgo para las ventas al exterior y, también, para los resultados de las empresas del Viejo Continente.

Algo así podría forzar al BCE a bajar tipos de nuevo. En todo caso, ese es solo un escenario hipotético. De hecho, las hipotecas fijas no están anticipando esa posibilidad y ya son un 0,14% más caras de media que hace un año, según datos de Kelisto.