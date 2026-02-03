El exito de la alianza de Norges Bank e Iberdrola

Publicado por Ical Redaccion Creado: Actualizado:

Iberdrola y Norges Bank Investment Management alcanzaron los 1.500 megavatios (MW) de capacidad renovable en operación a través de su alianza estratégica a largo plazo. Este hito, anunciado hoy por la energética en un comunicado remitido a Ical, se alcanza gracias a la incorporación de dos instalaciones solares: la planta fotovoltaica de Ciudad Rodrigo (316 MW), en Salamanca, y la de Caparacena (330 MW), en Granada.

Al igual que en anteriores incorporaciones, Iberdrola mantendrá una participación mayoritaria del 51 por ciento en estos activos. Con estas aportaciones, las empresas siguen reforzando su sociedad de coinversión de más de 2.000 millones de euros en España y Portugal.

De hecho, se espera que en un futuro próximo se aporten a la empresa conjunta, creada en 2023 para acelerar la electrificación, activos que se encuentran actualmente en fase avanzada de construcción, centrándose inicialmente en la Península Ibérica, pero con potencial de expansión a otras zonas geográficas.

En concreto, Ciudad Rodrigo y Caparacena ya producen energía limpia para abastecer a más de 800.000 personas al año y contribuyen a evitar la emisión de 85.000 toneladas de dióxido de carbono.

Alianza sólida

Norges Bank Investment Management gestiona activos por valor de alrededor de 1.700 millones de euros y tiene participaciones en más de 9.000 empresas de todo el mundo, lo que supone una media del 1,5 por ciento de todas las empresas cotizadas a nivel mundial y del 2,5 por ciento en toda Europa.

Norges Bank Investment Management es uno de los mayores accionistas de Iberdrola desde hace más de siete años, con una participación cercana al tres por ciento. Aprovechando esta larga relación, Norges Bank Investment Management se ha asociado con Iberdrola para realizar su primera inversión directa en activos renovables en España.

“Esta alianza reúne a dos líderes en su sector: Iberdrola, la mayor utility de Europa por capitalización bursátil, y Norges Bank Investment Management, uno de los mayores fondos soberanos del mundo. Juntos, refuerzan una alianza estratégica a largo plazo que podría expandirse a nuevas oportunidades renovables en otros mercados”, finalizó la compañía energética.