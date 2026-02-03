El BCE vigila la concesión de crédito, que en España crece al mayor ritmo desde 2008 para las familias

Publicado por Clara Alba Madrid Creado: Actualizado:

Tras un largo proceso de desapalancamiento, las familias españolas vuelven a tirar con fuerza del crédito bancario para hacer frente a la compra de vivienda o al gasto para consumir. El entorno de bajos tipos de interés ha facilitado también que las entidades abran el grifo y, según datos del Banco de España publicados este lunes, el crédito recibido por los hogares aumentó el pasado año en un 4,5% hasta consolidar un saldo total de 715.884 millones de euros. Se trata de 27.714 millones de euros más respecto al cierre de 2024 y, lo más importante, la mayor subida desde finales de 2008, en pleno estallido de la burbuja inmobiliaria.

En 2025, el saldo vivo en hipotecas creció en 18.936 millones de euros, un 3,9%, hasta los 517.041 millones de euros. Pero mucho más intenso fue el crecimiento del crédito al consumo, disparado un 11,87% (10.813 millones de euros más) hasta niveles nunca vistos de 116.067 millones. Este proceso se está desarrollando en un entorno de mayores rentas que, aunque no logra compensar en muchos casos el alza de precios de los últimos años, sí deja un mejor balance en el sector, con la morosidad completamente controlada en el 2,69% y una ratio de endeudamiento sobre PIB también en mínimos desde el año 2000 gracias al crecimiento de la economía.

Pese a ello, el Banco Central Europeo (BCE) no quiere que se repitan errores del pasado y, ante las primeras señales de un ‘boom’ crediticio pocas veces visto antes, ha puesto el foco en los criterios de concesión que aplican las entidades, no solo españolas, sino de toda la zona euro. No se trata de vetar la decisión de un banco, sino de estudiar sus datos y, en caso de detectar irregularidades, sancionarlas.

Algunos directivos bancarios ya han reconocido en público que existen entidades que están apurando al límite no tanto con los criterios de concesión, sino con los tipos aplicados en los préstamos, en este caso del segmento hipotecario. Gloria Ortiz, consejera delegada de Bankinter, llegó de hecho a advertir del riesgo de que se estén generando carteras deficitarias en este mercado, con intereses que apenas superan el 2% a 30 años, lo que puede suponer una amenaza a medio plazo si cambia el ciclo monetario.

En este entorno, el BCE se ha lanzado a realizar una "revisión horizontal" de los bancos supervisados para comprobar cómo conceden los préstamos, qué tipo de información requieren a sus clientes o cómo fijan el precio final de los mismos para que este sea acorde a los riesgos existentes. Es decir, buscan analizar los datos, no de hacer un examen con riesgo de suspenso para el sector. "De ese análisis sí se espera que salgan unas mejores prácticas, pero es un proceso que puede durar dos o tres años; Otra cosa es que, tras la revisión, haya bancos que reciban inspecciones 'insitu' sobre la materia, y ahí sí puede dar lugar a acciones supervisoras o multas temporales hasta que lo subsanen", explica Mariano Lasarte, socio del sector financiero de KPMG en España.

Lasarte indica que, una vez metido en materia y si se identifica una debilidad, "el BCE tiene varias posibilidades", entre las que también está pedir más capital, aunque aún se desconoce el método que se aplicará. En todo caso, el proyecto ya está en marcha, reflejando la preocupación que existe por que las entidades de la zona euro concedan crédito sin que el mismo esté ajustado a todos los riesgos existentes.

El movimiento llega en un momento clave en el que las hipotecas en España se sitúan entre las más baratas de la zona euro -con un tipo medio del 2,63% frente a la media del 3,3% en la región-, y con el Banco de España advirtiendo también de la posibilidad de imponer límites a estos préstamos, según le permite la regulación y ya ocurre en otros países. En el caso concreto de los préstamos para vivienda, la institución podría establecer límites sobre determinadas ratios, como el denominado LTP -que compara el importe medio de las nuevas operaciones respecto al valor de compraventa de la vivienda- o el LTI, que compara el préstamo con los ingresos, así como los plazos máximos admisibles en las nuevas hipotecas, entre otros.