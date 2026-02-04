Telefónica se lanza a por Netomnia por 2.300 millones

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Telefónica ha comenzado su proceso de consolidación europea en el mercado británico con un acuerdo de adquisición de Netomnia por 2.300 millones de euros (2.000 millones de libras) junto a su socio Liberty Global. La integración, según confirmaron este martes fuentes financieras a este periódico, supondrá la creación del cuarto mayor operador de fibra óptica de Reino Unido. Con ello Telefónica logrará reducir la distancia con la operadora British Telecom. Esta operación es el primer hito en la ejecución del plan estratégico que el presidente de Telefónica, Marc Murtra, presentó el pasado mes de noviembre por el que plantea que las empresas de telecomunicaciones tienen que ganar tamaño para poder competir con las norteamericanas. Con esta operación la operadora española reforzará su posición en Reino Unido, uno de sus países clave, además de España, Alemania y Brasil. El acuerdo permitirá añadir la red de fibra de Netomnia a la de Nexfibre y a Virgin media O2, lo que supondrá dar cobertura a 8 millones de hogares. Desde Telefónica declinaron hacer comentarios sobre esta operación. Oficina en Londres La noticia publicada por Financial Times coincide con el anuncio de Telefónica de apertura de una oficina en Londres para «reforzar la ejecución» del plan estratégico en Europa, y que con esta operación toma más sentido. Además, al frente de la oficina ha situado a Mario Martín, consejero delegado (CEO) de Telxius, compañía de infraestructuras de Telefónica. La información apunta que la compra de Netomnia se realizará a través de Nexfibre, una 'joint venture' al 50% de la que Telefónica Infra y Liberty poseen la mitad (25% cada una), mientras que el otro 50% es propiedad de InfraVia Capital Partners. La operación podría cerrarse esta misma semana, apuntan las fuentes consultadas. Nexfibre ofrece acceso mayorista de fibra hasta el hogar a los proveedores de servicios de telecomunicaciones y en marzo de 2025 su cobertura era de 2,3 millones de unidades inmobiliarias, si bien el objetivo es alcanzar los 5 millones. Por su parte, Netomnia, fundada en 2019 y propiedad de los inversores Advencap, DigitalBridge y Soho Square Capital, tiene una cobertura de unos 3 millones de hogares.