Unicaja gana 632 millones en 2025

De izquierda a derecha, el director general de Finanzas, Pablo González, el CEO de Unicaja, Isidro Rubiales, y Jaime Hernández, director de Relación con Inversores, durante la rueda de prensa de presentación de resultados de 2025 del Grupo Unicaja, que obtuvo en 2025 un beneficio neto de 632 millones de euros, un 10,3 % más que en 2024, y ha elevado un 19 % la previsión de resultado neto acumulado para el periodo del plan estratégico 2025-2027 por encima de 1.900 millones de euros frente a los 1.600 millones estimados inicialmente. La entidad distribuirá con cargo a los resultados de 2025 un dividendo de 443 millones, de los que 169 ya los abonó en septiembre, según ha comunicado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).-EFE/ Alex Blanco UNICAJA***SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)***EFE

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El Grupo Unicaja registró en 2025 un beneficio neto de 632 millones de euros, frente a los 573 millones del año anterior, lo que supone un incremento del 10,3%. La entidad explica que este resultados se ha apoyado en un margen de intereses «robusto», así como en el crecimiento de las comisiones netas y en la reducción de la partida ‘Provisiones o reversión de provisiones’ y de ‘Otros ingresos y cargas de explotación’, que recogía el gravamen temporal de entidades de crédito. Unicaja ha informado del cumplimiento de las guías comunicadas al mercado para 2025 en las principales métricas y de una actualización de su política de dividendos en la que ha elevado el objetivo de distribución al 70% del beneficio neto, frente al 60% anterior. Ha introducido, además, la posibilidad de que el consejo de administración, al tiempo de publicar resultados, pueda especificar una remuneración adicional por encima de dicho objetivo del 70%. De acuerdo con ello, para 2026 y 2027, el consejo considera la posibilidad de una remuneración adicional mediante recompra de acciones propias o dividendos adicionales, estimada, para el presente ejercicio, en torno al 25% del resultado neto consolidado del grupo en este año. Unicaja señala que, incluso con este aumento en la política de distribución, mantiene una posición de capital «holgada, muy por encima de los requisitos regulatorios». Con esta actualización, la entidad distribuirá con cargo a los resultados de 2025 un dividendo de 443 millones de euros. Esta cantidad incluye los 169 millones pagados en septiembre de Por el lado de los ingresos, el banco informa de que el margen de intereses cerró 2025 en los 1.495 millones de euros, un 1% más, gracias a la reducción del coste de los depósitos y al buen comportamiento de la inversión mayorista. Por su parte, los ingresos netos por comisiones alcanzaron los 527 millones de euros al cierre.