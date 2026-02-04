El turismo bate su récord: 97 millones de turistas

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Nunca en la historia España había recibido tantos turistas. En 2025 no se alcanzaron los 100 millones de visitantes que algunos vaticinaban, pero se batieron todos los récords con 96,8 millones de turistas, un 3,2% más que en 2024, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Destaca el número de turistas procedentes de Irlanda y Portugal, con incrementos a doble dígito, pero un año más en volumen ganaron los británicos (uno de cada cuatro visitantes), seguidos de franceses y alemanes. Entre los destinos más visitados, Andalucía, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid crecieron por encima de la media, mientras que Cataluña, Baleares y Canarias fueron las regiones que más visitantes acumularon, con más de la mitad del total de turistas. El gasto total de los turistas internacionales que visitaron España alcanzó los 134.712 millones de euros.