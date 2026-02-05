Banco Santander cae un 3,5% en Bolsa tras su asalto a EEUU con la compra de Webster

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Los inversores tratan de digerir el golpe en la mesa que Banco Santander ha dado para crecer en EE UU, un país donde algunos bancos europeos no tuvieron la mejor de las experiencias, pero que ahora es el principal foco de crecimiento de la entidad comandada por Ana Botín. Las acciones del banco llegaron a caer ayer un 4,6% tras conocerse la compra de Webster Bank por 12.200 millones de dólares (unos 10.200 millones de euros), aunque luego se moderaron al 3,5% para cerrar en 10,70 euros. Es cierto que los analistas ven con buenos ojos la justificación financiera de la operación. Pero a muchos inversores les ha pillado por sorpresa, frente a la idea inicial de que el banco usaría su capital para crecer de manera orgánica o para elevar el dividendo. Frente a la dilución por la esperada ampliación de capital para hacer frente a la compra —estimada en unos 3.500 millones-, la entidad se ha comprometido a mantener su plan de remuneración y ayer mismo inició el nuevo programa de recompra de acciones por valor de 5.000 millones. Botín confía en que el mercado sepa poner en valor el potencial de su estrategia en el corto plazo. Pese al impacto que la ampliación de capital tenga sobre las acciones del banco, los analistas ven lógica la operación por la que Santander entrará de lleno en el ‘Top 10’ de la banca estadounidense. Un mercado en el que, según explicó Botín, «hay que estar sí o sí para competir». El departamento de análisis de Bankinter coincide.