La banca firma otro año de beneficio récord con 34.000 millones marcado por la guerra hipotecaria

La gran banca española despidió 2025 con un beneficio neto conjunto de 34.000 millones de euros, lo que supone un 7% más en 2024, y su tercer récord anual consecutivo. El sector vive un momento dulce, como confirman los resultados que han publicado en las últimas semanas las entidades y que cerró este viernes Banco Sabadell. Y lo han hecho batiendo también cotas nunca vistas en el sector de hipotecas.

En líneas generales, las buenas cifras se han apoyado en la solidez de los ingresos, que se mantuvieron estables gracias a la actividad comercial, pese al entorno de tipos de interés bajos. Además, las entidades continuaron avanzando en sus planes de control de costes mediante la digitalización, lo que permitió una mejora generalizada de la ratio de eficiencia. Este desempeño ha consolidado los niveles de rentabilidad del sector, que alcanzan máximos no vistos en años, y ha impulsado una aceleración de la remuneración a los accionistas.

Sólo Santander y BBVA acaparan el 70% de esa cifra. La firma cántabra, con 14.101 millones de euros, es también uno de los bancos que más ha aumentado sus ganancias, un 12% en la comparación interanual, solo superado por Bankinter, que sumó un 14,4% hasta superar la barrera de los 1.000 millones de euros- una cifra histórica sin contar los resultados de 2021, cuando la entidad ganó 1.331 millones pero por los extraordinarios de la salida a Bolsa de Línea Directa-.

El segundo banco que más aporta a la cuenta de ganancias de la gran banca nacional es BBVA, que pese haber sido el gran perdedor de la opa frustrada sobre el Sabadell, presentó un resultado neto de 10.511 millones de euros, un 4,5% más que en el año previo. Esta misma semana Carlos Torres defendió la posición de la firma vasca de no entrar en la guerra hipotecaria que mantienen los bancos tras certificar que la entidad firmó en 2025 más préstamos para empresas y para consumo que para la compra de viviendas.

Límites a la concesión

A quien sí le ha pasado factura la guerra hipoteca es a CaixaBank, pese a haber obtenido un resultado récord de 5.891 millones -un 1,8% más-. En pleno boom inmobiliario y una intensa guerra de las entidades por captar clientes, CaixaBank reconoció la semana pasada que en el mercado se están observando prácticas poco deseables, con algunas entidades forzando al límite los precios a los que ofrecen sus préstamos para acceder a una vivienda.

En ese escenario, su consejero delegado, Gonzalo Gortázar se mostró favorable a que el Banco de España vigile y, en su caso, analice posibles límites a la concesión de hipotecas. Banco Sabadell, con 1.775 millones de euros en 2025, presentó un beneficio un 2,8% inferior al de 2024. Excluyendo impactos extraordinarios en 2024, el beneficio habría aumentado un 3,4%. En España, la cartera hipotecaria aumentó un 5,2% interanual.

Es precisamente en este segmento en el que la entidad confía en crecer en línea con el mercado, aunque en la rueda de prensa de este viernes, el consejero delegado César González-Bueno reconoció que ahora mismo este crédito es "un producto de hambre para hoy y pan para mañana", al crecer mucho tanto en unidades como en precio.

Unicaja, que obtuvo un beneficio neto de 632 millones de euros en 2025 -un 10,3% más que el año anterior- también seguirá buscando "perfiles de riesgo y escenarios de rentabilidad razonables" en las hipotecas ofrecidas.

En cuanto a Bankinter, también ha hecho de este producto bandera en el mercado, con una cartera que crece al 27%. No obstante, dentro del crecimiento de los recursos gestionados fuera de balance, destaca el crecimiento de los fondos de inversión propios del banco. Este buen ejercicio ha llevado a que Bankinter Gestión de Activos haya sido la segunda gestora en España con mayores entradas netas en fondos en 2025.