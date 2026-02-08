Talgo fabricará 20 nuevos trenes de alta velocidad para Arabia por 1.332 millones

Publicado por EFE Vitoria Creado: Actualizado:

Talgo se ha adjudicado la fabricación y mantenimiento de 20 nuevos trenes de alta velocidad para Saudi Arabia Railways (SAR), en la línea ferroviaria que conecta las ciudades de Meca, Medina y Yeda.

Este nuevo pedido añadirá 1.332 millones de euros a la cartera de Talgo, situándola de nuevo en máximos con aproximadamente 6.000 millones de euros.

Los 20 nuevos trenes se suman a los 35 que Talgo ya suministró en 2018, que operan con fiabilidad en el desierto, y de cuyo mantenimiento se encarga la compañía.

Esta nueva adjudicación se ha realizado por el Ministerio de Transportes-Logística y por el Ministerio de Finanzas del país, y a través del Consorcio Español Alta Velocidad Meca Medina (CEAVMM) que se encarga de la Fase II del proyecto “Haramain High Speed Railway”, del que Talgo forma parte.

Los 20 nuevos trenes tendrán características equivalentes a los 35 anteriormente fabricados por Talgo, que desde 2018 opera el consorcio español en Arabia Saudí.

Cada tren se compone de dos cabezas tractoras (locomotoras) y 13 coches con una capacidad de 417 plazas distribuidas en dos clases, además de espacios específicos para la restauración y pasajeros con movilidad reducida.

La adquisición de estos 20 nuevos trenes se produce como parte de los planes del país para seguir expandiendo sus servicios de viajeros y dar respuesta a una demanda creciente.

En la actualidad, el operador saudí de la línea cuenta con una flota de 35 trenes Talgo 350 con una velocidad comercial máxima de 300 km/h.

En este sentido, se ha ampliado la Fase II del proyecto ‘Haramain High Speed Railway’, que este cliente tenía con el consorcio español para el periodo de operación y mantenimiento.

Con este nuevo contrato, Talgo se encargará de mantener todos los trenes que compondrán la flota ampliada -las 35 unidades existentes y las 20 adicionales- hasta 2033, con la posibilidad de extender el contrato hasta el año 2038.

Estos nuevos trenes incrementarán la flota actualmente utilizada en la línea, que en un día normal opera más de 100 servicios con trenes Talgo, una cantidad que se dispara hasta los 140 servicios diarios en la época de peregrinación anual (Hajj).

Se trata de una temporada en la que se multiplica la demanda: sólo en 2025 se registraron cerca de 2 millones de viajeros en ese periodo.

La línea ferroviaria Haramain tiene 450 kilómetros de longitud y está construida y operada con prácticamente los mismos estándares que los de la red ferroviaria de alta velocidad española, con una velocidad máxima comercial de 300 km/h.

Como parte del contrato para mantener los trenes, Talgo opera además dos instalaciones de mantenimiento en Arabia Saudí, en las que emplea a más de 270 personas.

