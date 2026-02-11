Galán lleva la acción de Iberdrola a los 20 euros

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La acción de Iberdrola ha renovado hoy una vez más sus máximos y ha superado los 20 euros, lo que sitúa la capitalización de la compañía por encima de los 135.000 millones. Hace 20 años, antes de que Ignacio Galán llegase a la presidencia de Iberdrola, su acción valía menos de 6 euros y su valor bursátil se situaba en los 20.000 millones.

En 20 años, la compañía ha logrado multiplicar casi por seis veces el valor de la compañía, consolidándola como la mayor eléctrica de Europa y una de las dos mayores a nivel mundial.

Desde 2006, Iberdrola ha pasado de ser una eléctrica regional a un gigante global a base de una estrategia de adquisiciones internacionales y desinversiones selectivas en activos no estratégicos. Sus operaciones corporativas han transformado a la compañía, que ha pasado de una eléctrica centrada en la Península Ibérica a un líder internacional enfocado en energías renovables, redes eléctricas y almacenamiento.

La hoja de ruta de la compañía se ha centrado en adquisiciones estratégicas para aumentar la presencia internacional, especialmente en el Reino Unido y los Estados Unidos, y en la rotación de activos para financiar el crecimiento.

El gran salto global de la compañía vino en 2007 con la adquisición de ScottishPower por 17.200 millones de euros. La posición en el mercado británico se potenció aún más en 2024 con la compra del 88% de la distribuidora británica Electricity North West (ENW), que la convirtió en la segunda compañía de transporte y distribución regulada de electricidad en el Reino Unido.

En 2008, tan solo dos años después de su llegada, adquirió Energy East, entrando estratégicamente en los Estados Unidos y sentando así las bases de lo que hoy es su filial en el país, que reforzó con la fusión con UIL Honldings en 2015, dando lugar a la creación de Avangrid, vehículo con el que precisamente dejó de cotizar el pasado año para ganar eficiencia en el país.

Por el camino también destacan sus operaciones en Brasil, donde su filial Neoenergia hoy es líder del sector eléctrico brasileño, y sus alianzas, con socios de la talla de Norges Bank, con quien acaba de alcanzar los 1.500 MW de capacidad renovable en operación, o con Masdar para coinvertir más de 15.000 millones de euros en proyectos de energía limpia en mercados clave.

Pero además en estos años, la compañía ha centrado sus esfuerzos también en el accionista, manteniendo desde 2006 una política de dividendos creciente y constante que ha fomentado la retención de capital por parte de inversores minoristas a lo largo de estas dos décadas, al mismo tiempo que ha logrado fortalecer el capital sin salida de caja. Para los resultados de 2025, la compañía ha situado su dividendo, que será completado en el mes de julio, en los 0,253 brutos por acción, lo que supone un incremento del 9,5% respecto al año anterior.

Iberdrola es una compañía con 125 de historia, pero con un futuro más que prometedor cimentado en su actual plan de inversión de 58.000 millones de euros, un plan que el mercado no deja de reconocer y valorar.