El último empujón antes de exportar

“La relación entre China y España, ahora mismo, está llegando a su mejor nivel de la historia. Esto nos abre una ventana de relaciones comerciales nueva”. La responsable de la unidad de negocios de CaixaBank en Shangai, Verónica Shao, asegura que las industrias de Castilla y León, en sectores como la automoción, la industria química, farmacéutica y agroalimentario, entre otros, “tienen mucho futuro” en el país asiático, más si cabe desde la imposición arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya que el año pasado el comercio exterior con el país norteamericano se redujo casi un 20 por ciento en China por la dificultad geopolítica internacional, con lo que Pekín “está buscando otras unidades con Europa”, capítulo económico en el que España, y por ende, Castilla y León, “son uno de esos socios”.

Shao fue una de las participantes hoy en la sede de la Cámara de Comercio de Valladolid de la XVIII jornadas ‘Puertas al exterior’, organizadas por Caixabank, a la que asistieron también sus ‘compañeros’ de Marruecos, Egipto, Sudáfrica, México, Colombia y Emiratos Árabes Unidos (EAU), en una cita en la que mantuvieron reuniones ‘one to one’ junto a medio centenar de empresarios interesados en salir al exterior de la mano de la entidad financiera y contar con un socio en destino.

“En China también tenemos una cadena de suministros muy completa, pero esto no significa que podamos ser autosuficientes en todas las cosas. Hace falta una colaboración”, destaca, para añadir la relevancia de su presencia en ferias o en concursos públicos para “buscar información”, lo que “abre unas oportunidades para nuestros clientes allí”. También existe comunicación con los bancos locales. Otra de las tareas de estos responsables de Caixabank es “hacer saber a los empresarios chinos cuáles son las industrias más importantes de España, para que ellos sean sus clientes si surge”, una base importante para “ser un buen socio”.

En este sentido, su labor también consiste en buscar información fiable sobre empresas chinas para “tranquilizar” a los inversores españoles. “Por ejemplo, si una empresa española ya tiene un cliente potencial, yo le puedo buscar información sobre este cliente para tranquilizar un poquito. Esto es muy importante para ellos y nos agradecen este tipo de servicio”, apuntó Shao.

Oportunidad del libre comercio

En la misma línea, el responsable de la unidad de negocios de CaixaBank en México, Jordi Bausá, se refirió a la “incertidumbre geopolítica” por los aranceles, que condiciona la apertura de oportunidades en otros mercados, como puede ser el país azteca, motivo por el que es un momento propicio para explicar a las empresas exportadoras de Valladolid y de Castilla y León estas posibilidades.

Las exportaciones de la Comunidad al estado centroamericano están ligadas principalmente del sector de la automoción, bienes de equipo, material eléctrico, agroalimentación y químico-farmacéutico. Dada la “presión que recibe México desde Estados Unidos”, este país “se está viendo necesitado de diversificar” su economía, pues en la actualidad, el 83 por ciento de las exportaciones son al país vecino, así como la procedencia del 83 por ciento de las importaciones.

A ello ayuda, dijo, en declaraciones a Ical, el tratado de libre comercio entre México y la Unión Europea, en vigor desde el año 2000. Además, se debe revisar en junio el acuerdo entre Canadá, Estados Unidos y el país azteca y que “está generando mucha incertidumbre”. Bausá destacó, igualmente, que este mes de febrero “debería entrar en vigor el acuerdo global modernizado”, que tiene “muchas ventajas porque entre otras cosas, por ejemplo, eliminar el 86 por ciento de los aranceles a los productos agropecuarios”. “México necesita a las empresas de Castilla y León y al revés”, comentó.

Bausá explicó que en este país, Caixabank “revisa constantemente posibles proyectos de inversión público-privada que pueda existir” y se comunican a las áreas de banca cooperativa y centros de empresa en España para que “lo distribuyan entre sus clientes” que puedan estar interesados en las exportaciones. También están al tanto de las ferias de relevancia en el país centroamericano y cuentan con sinergias con la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España y con la Cámara de Comercio Española en México.

Vecinos ‘complicados’

“En los vecinos que tiene Egipto, la verdad, nos encontramos bastante fuego”, apunta el director de la Oficina de Representación de Egipto de Caixabank, Luis Aspe, quien admite la situación complicada en el entorno del norte de África y Oriente Medio, pero rompe una lanza en favor de las inversiones en este país: “Está ahora mismo está en un boom agrícola absoluto, con unas grandes perspectivas a futuro, y eso ha sido fruto de la colaboración de empresas españolas allí que han sido muy activas en el sector del regadío o los invernaderos”.

Desde el Cairo, Caixabank gestiona inversiones en Túnez, Libia, Jordania, Palestina, Líbano, Etiopía y Yibuti, además de Siria y Sudán, dos estados que, por su situación actual, “no da para poder hacer gran cosa”. En Egipto, señala, la mayor intensidad exportadora la protagonizan las grandes empresas del arco Mediterráneo, sobre todo de Comunidad Valenciana y Murcia, pero también, en menor medida, de Castilla y León.

Aspe confió en que el “run-run” que “se oye a nivel mediático” en esta área del mundo no afecte a la “dinámica positiva” egipcia y dé “posibilidades” a las empresas españolas y de Castilla y León.

Además, relata que, al contrario que los mercados del cono sur sudamericano, los países árabes tienen la dificultad del idioma, la religión o la cultura, con “dinámicas un poquito diferentes a las nuestras”, aunque “no tanto realmente cuando se convive con ellos”. “En todo caso, el egipcio es una persona que requiere confianza, que no sea una dinámica solo de presentar un producto y venderlo, porque te va a pedir un lazo de amistad, de unión, para poder llevar a cabo la relación comercial”, sostiene. Al respecto, consideró que los empresarios que “superan estos pasos son los que tienen más éxito”, un punto en el que las empresas españolas suelen triunfar, “han invertido mucho tiempo y dinero para lograr los éxitos de futuro”.