El PP carga contra el fondo soberano de Sánchez

«No es un fondo soberano, no va a ayudar a crecer a España y lo único que es es un intento a la desesperada de salvar la devolución de otros 10.000 millones de los fondos europeos». El PP cargó ayer con dureza contra el anuncio lanzado hace unas pocas semanas por Pedro Sánchez del nuevo fondo soberano 'España crece' que se presentará previsiblemente este próximo lunes: «Es humo, propaganda». Con una exhaustiva lista de datos extraídos de estadísticas oficiales, Alberto Nadal, vicesecretario de Economía del PP, quiso desmontar el «mal llamado fondo soberano» que —dotado con una base de 10.500 millones de euros que serán gestionados por el ICO— pretende movilizar unos 120.000 millones a través de deuda privada e inversores nacionales e internacionales.