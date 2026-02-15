La mitad de las ayudas de 2025 para comprar un eléctrico no se ha pagado

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

«No va a llegar ni a mitad de año». Con esta frase, el sector da prácticamente por sentenciado el Programa Auto+, el nuevo plan del Gobierno de España para impulsar las ventas de vehículos eléctricos y electrificados. El programa, dotado con 400 millones de euros, nace para sustituir a los planes Moves, que, tras tres ediciones, han fracasado en su objetivo de dinamizar el mercado y han acabado generando un profundo malestar tanto en la industria como entre los usuarios. «Era una ayuda que había que pedir y mucha gente no lo sabía y, sobre todo, llegaba tarde. Muy tarde», denuncia una fuente del sector.

Una demora que, en el caso del Moves III, finalizado el 31 de diciembre de 2025, se traduce en un dato especialmente revelador: más de la mitad de las ayudas concedidas, el 52%, sigue sin haberse abonado a sus beneficiarios. En la práctica, apenas uno de cada dos euros aprobados ha llegado a los miles de ciudadanos que, durante el pasado ejercicio, acudieron a los concesionarios españoles para adquirir un vehículo eléctrico o híbrido enchufable. La situación se agrava al analizar el reparto territorial, ya que en varias comunidades autónomas el porcentaje de ayudas efectivamente pagadas se sitúa muy por debajo del ya bajo 48% de media nacional. Solo nueve de las 17 comunidades autónomas, junto con las dos ciudades autónomas, superan ese umbral. El resto se queda por debajo y algunas ni siquiera han comenzado a pagar las ayudas concedidas.

Es el caso de Baleares, Melilla y el Principado de Asturias, que, según los datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía a los que ha tenido acceso este periódico, no han desembolsado todavía ni un solo euro a sus ciudadanos. En el lado opuesto se encuentran Ceuta, con un 98% del presupuesto ya pagado, y la Comunidad de Madrid, con un 71%. Incluso teniendo en cuenta estas dos regiones, las comunidades autónomas mantienen aún pendientes de pago 580,7 millones de euros. «El retraso acumulado es muy importante», reconocen desde el sector, aunque tratan de tranquilizar a los compradores: «Lo relevante es que todas las ayudas solicitadas hasta el 31 de diciembre de 2025 estarán cubiertas».

Ese es precisamente el límite temporal del Moves III. Desde el 1 de enero las ayudas han pasado a enmarcarse en el nuevo programa Auto+, aprobado el pasado 3 de febrero pero con carácter retroactivo desde el inicio del año. A diferencia de los planes anteriores, el Auto+ introduce un descuento directo en el momento de la compra —con una parte financiada por el Estado y un mínimo de 1.000 euros aportados por el concesionario-, mientras que el Moves III se concedía con posterioridad a la adquisición y era gestionado por las comunidades autónomas. El nuevo sistema reduce la carga burocrática al centralizar la gestión, pero lo hace a costa de una dotación económica inferior. Las previsiones apuntan a que esta tendencia seguirá intensificándose en 2026.