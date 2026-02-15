Telefónica arrancó 2026 conectando 65 nuevos municipios a su red 5G en Castilla y León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Telefónica inició 2026 intensificando su despliegue de 5G en Castilla y León, con el encendido en enero de nuevos nodos en poblaciones que ya disponían de cobertura y en 65 nuevos municipios. El despliegue se está realizando, principalmente, en municipios pequeños, aunque también se refuerza la cobertura de ultra banda ancha en poblaciones más grandes.

Los nuevos municipios que han entrado en cobertura se reparten por toda la Comunidad. En Ávila, se suman a la red 5G de Telefónica Bohoyo, Cabezas del Villar, La Colilla, Muñana, Nava del Barco, Padiernos, San Vicente de Arévalo, Serranillos y Vadillo de la Sierra. En Burgos, disponen ya de cobertura 5G Espinosa de los Monteros, Hoyales de Roa, Poza de la Sal, Royuela de Río Franco, Tubilla del Lago, Vadocondes y Valle de Mena. Por su parte, en León se incorporan Arganza, Balboa, Cabañas Raras, Cea, Matadeón de los Oteros, Palacios del Sil, Priaranza del Bierzo y Turcia y en Palencia, Cevico Navero, Villodrigo, Villalobón, Renedo de la Vega y Fuentes de Valdepero.

En Salamanca, los nuevos municipios con cobertura son Candelario, El Cabaco, Santa María de Sando, Sobradillo, Monleón, Pedrosillo de los Aires y Aldehuela de la Bóveda y en Segovia, Abades, Fuente de Santa Cruz, Martín Muñoz de las Posadas, Aldeanueva del Codonal, Castroserna de Abajo, Fuente el Olmo de Fuentidueña, Torreiglesias, Aldea Real, Yanguas de Eresma, Valverde del Majano, Hontanares de Eresma y Remondo.

Finalmente, en Soria se añaden Almenar de Soria, Calatañazor, Alcubilla de las Peñas, Rello y Dévanos. En Valladolid, Becilla de Valderaduey, Encinas de Esgueva, Corrales de Duero, San Cebrián de Mazote, Wamba, Velliza, Pozaldez, Berceruelo y La Parrilla y, en Zamora, A Mezquita, Requejo y San Vitero y San Pedro de Ceque.

Telefónica es líder España el despliegue en esta banda, que ofrece altas velocidades y muy baja latencia, tanto a usuarios particulares como empresariales, además de facilitar un incremento de la calidad de red para todos ellos. Telefónica sigue afianzando la capilaridad de su red de altas prestaciones, conocida como 5G+ para los clientes de Movistar y O2, y de este modo ofrecerla en la práctica totalidad del territorio, desde grandes ciudades con miles de habitantes y las principales vías de comunicación hasta pequeñas localidades rurales con decenas de vecinos, como es el caso de la mayoría de los encendidos en Castilla y León en 2026.

Además, la operadora pone a disposición de los castellanos y leoneses su cobertura 5G en la banda de 700 MHz, que mejora el servicio en interiores y alcanza una cobertura de red móvil en exteriores más extensa. Castilla y León es la Comunidad que dispone de más nodos de 5G de 700 MHz en España, con 863 encendidos.

La conjunción de ambas frecuencias permite a Telefónica ofrecer cobertura con la tecnología 5G al 88% de la población, con un crecimiento progresivo. Telefónica también ha activado el 5G Stand Alone (SA) en todos los municipios que cuentan con 5G de la operadora, ya sea a través de la banda de 700 MHz, de la de 3.500 MHz o en ambas. A la vez que desarrolla las tecnologías de ultra banda ancha móvil, Telefónica también trabaja en el desarrollo de su red fija sobre fibra FTTH, referente mundial y líder en España. Telefónica también ha activado el 5G Stand Alone (SA) en todos los municipios que cuentan con 5G de la operadora y Voz 5G.

Inversiones millonarias

La compañía ha invertido casi 500 millones de euros en los últimos cinco años y se sitúa entre las Comunidades Autónomas donde la compañía destina más dinero a reforzar sus infraestructuras de comunicaciones.

Según la directora de Telefónica en el Territorio Centro, Beatriz Herranz, la inversión en infraestructura es “estratégica” en la Comunidad, no sólo en lo que se refiere a ofrecer conectividad, “sino también porque permiten la puesta en marcha de proyectos de digitalización con tecnologías como BigData, IoT o IA para mejorar la calidad de vida de las personas, la competitividad de las empresas y la prestación de servicios públicos por parte de las Administraciones”.