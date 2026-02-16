Estos son los tres alimentos que más han subido de precio durante febrero

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Naranjas, uvas blancas sin pepitas y patatas son los tres alimentos que estuvieron afectados por la rebaja del IVA que más han subido de precio en los grandes supermercados en el último mes. Esta conclusión se extrae del estudio realizado por FACUA-Consumidores en Acción en el que analiza la evolución de los precios entre enero y febrero 2026 en ocho cadenas en una serie de productos básicos entre los que se encuentran frutas, verduras, pastas, huevos, harinas, lentejas, arroz y aceites de oliva y girasol (Ver tablas completas).

Durante el último mes, la malla de naranjas (4 kg.) ha experimentado de media un incremento de precio del 8,9%. La mayor subida se ha registrado en las naranjas especial zumo en Dia, donde ha pasado de 3,59 euros en enero a 4,69 euros en febrero (un 30,6% más).

Por su parte, las uvas blancas sin pepitas se han encarecido un 4,2% en las últimas semanas. La subida más acusada se ha dado en Carrefour, con un 12,5% de incremento (de 2,39 en enero a 2,69 euros en febrero). La malla de patatas (5 kg.), por su parte, es un 4,1% más cara de media que hace unas semanas. La mayor subida se ha dado en Carrefour, donde ha pasado de estar en oferta a 3,95 euros en enero a 5,77 euros en febrero (un 46,0% más).

Durante este mismo periodo también ha aumentado el precio de las zanahorias (un 3,4% de media), las manzanas golden (un 2,3%), del aceite de girasol (un 1,5%) y del brik de leche entera (un 1,3%). La docena de huevos, las cebollas y las lentejas pardina son los únicos alimentos de los analizados en febrero que mantienen un precio idéntico al mes anterior.

Entre los alimentos que cuestan de media en febrero menos que en diciembre está el arroz redondo (-0,1%), los ajos (-0,4%), el aceite de oliva (-0,7%), los limones (-1,1%), los macarrones (-2,0%), las lechugas iceberg (-4,0%), la harina de trigo (-4,1%) las peras conferencia (-4,4%) y los champiñones laminados (-4,7%).

Los huevos lideran la subida interanual

FACUA también ha analizado la variación interanual de precios que se ha producido en estos mismos productos. Los huevos medianos son el alimento que más ha aumentado de precio en el último año (un 39,5% de media). Donde más se ha encarecido este producto entre febrero de 2025 y febrero de 2026 ha sido en Lidl, donde la docena de su marca propia ha pasado de 2,05 a 3,10 euros (un 51,2% más).

Las cebollas, por su parte, cuesta actualmente un 20,8% más que hace un año, mientras que el encarecimiento de los limones ha sido del 16,1% en este mismo periodo. También han registrado un aumento de precio significativo las zanahorias (un 11,4%), el aceite de girasol (un 9,0%), el brik de leche entera (un 6,0%), los champiñones laminados (un 2,8%), las lechugas iceberg (un 1,3%) las manzanas golden (un 0,4%), y el kilo de arroz redondo (un 0,4%).

De los productos analizados por FACUA, el litro de aceite de oliva es el producto que más ha bajado de precio en el último año. En concreto, lo ha hecho de media un 19,5%. Por su parte, las peras conferencia acumulan una bajada del 10,2%,las patatas un 6,5%, la malla de naranjas un 4,3%, los ajos un 3,2%, las lentejas pardinas un 3,1%, los macarrones un 2,6% y las uvas blancas sin pepitas un 1,5%.