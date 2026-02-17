Sánchez dice que el nuevo fondo soberano cumplirá la promesa de 15.000 pisos al año

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Nuevo anuncio del Gobierno en materia de vivienda para abordar el grave déficit habitacional que mantiene los precios disparados frente a una demanda cada vez mayor. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se rodeó ayer del núcleo duro de Moncloa para la puesta de largo del fondo 'España Crece', un vehículo que, en la práctica, actuará como una nueva línea de financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y que, en materia de vivienda, aspira a movilizar 23.000 millones de euros para la construcción de 15.000 casas asequibles al año. La idea es que el Estado aporte unos 2.000 millones de euros a este fin, con los que el ICO podrá movilizar unos 14.000 millones con su capacidad de apalancamiento. Los otros 9.000 millones llegarían de inversores privados. "El fondo pondrá una alfombra roja a los inversores, pero no para especular", matizó Sánchez durante la presentación de este vehículo que, paradójicamente, recuerda a otro proyecto anterior que no tuvo gran éxito en la materia, precisamente, por falta de demanda: la línea ICO para el impulso de la vivienda social. Esa línea también se financió con créditos de Bruselas pero, tal y como recuerdan fuentes del Partido Popular, su dotación inicial de 4.000 millones de euros sufrió un ajuste de más del 81%, hasta los 750 millones, con la última adenda del Plan de Recuperación, que supuso la renuncia a 60.000 millones de euros en préstamos de los fondos europeos. Las modificaciones también implicaron una reducción en el objetivo de construcción de vivienda para alquiler social de 20.000 a 17.365. Con ese telón de fondo, el principal partido de la oposición calificó ayer de «humo y propaganda» la nueva promesa del Ejecutivo para construir 15.000 viviendas al año. Un objetivo que ya se marcó en 2025, en aquella ocasión, a través del llamado Perte de la vivienda industrializada. En total, el fondo 'España Crece' aspira a movilizar 120.000 millones de euros no solo en vivienda, sino también en otros sectores estratégicos como transición energética o seguridad y defensa, a través de la colaboración público-privada. La gran duda es si esos inversores privados querrán entrar a competir, tras la falta de demanda detectada en anteriores intentos del Ejecutivo por acelerar la construcción de casas a precios por debajo del mercado. Consciente de esta situación, Sánchez explicó ayer que ya se han iniciado conversaciones con otros fondos soberanos y de capital privado que han mostrado su interés en la iniciativa. Pero reconoció que en esas reuniones los potenciales inversores han insistido en la necesidad de una gobernanza transparente del fondo.