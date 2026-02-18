Telefónica cierra la primera gran compra de la era Murtra con la adquisición de la británica Netomnia

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Telefónica, a través de su filial Telefónica Infra, y Liberty Global, junto con InfraVia Capital Partners, han completado la compra de la operadora británica Netomnia por 2.294 millones de euros. Con esta operación -la primera gran adquisición de Marc Murtra al frente de la teleco española- Virgin Media O2 (VMO2) se aproxima en tamaño de red a BT, líder del mercado británico.

La operación, pendiente de validación por parte de los reguladores, se enmarca en la estrategia planteada por el directivo catalán y presentada al mercado el pasado mes de noviembre, en la que considera al Reino Unido como uno de los mercados clave para el futuro de la cotizada española.

El importe de la transacción, según ha podido saber este periódico, asciende a 2.294 millones de euros al cambio actual. De esa cantidad, Telefónica y Liberty Global aportarán conjuntamente alrededor de 170 millones de libras para financiar la operación, mientras que InfraVia contribuirá con aproximadamente 1.000 millones de euros.

En el momento del cierre, Telefónica Infra, Liberty Global y VMO2 poseerán conjuntamente el 50% de nexfibre, mientras que InfraVia mantendrá el 50% restante.

Como parte de la operación, Virgin Media O2 adquirirá los clientes de Netomnia y las marcas "YouFibre" y "Brsk". Con esta transacción, VMO2 y nexfibre -la joint venture participada por InfraVia- contarán con una red combinada que alcanzará alrededor de 20 millones de hogares antes de que finalice la década.

Este acuerdo permitirá a los tres socios cerrar la brecha con British Telecom, que alcanza 30 millones de hogares a través de su filial de banda ancha Openreach. Se acelera así la consolidación de los proveedores de redes alternativas en Reino Unido y Telefónica comienza la consolidación del sector europeo de las telecomunicaciones que su presidente, Marc Murtra, predica desde que llegó al cargo hace poco más de un año. Netomnia, fundada en 2019, era propiedad de los inversores Advencap, DigitalBridge y Soho Square Capital.

Un mercado clave

Reino Unido se ha convertido, junto con Alemania, en uno de los principales frentes de inquietud para Telefónica. Mientras el negocio en Brasil avanza con fuerza y en España mantiene una evolución positiva, el mercado británico genera dudas. Las cifras dadas a conocer este martes no ayudan a disiparlas: la compañía registró pérdidas por 1.617 millones de libras (1.145 millones de euros), y sus acciones retrocedieron un 2%.

Además, la empresa anticipa un descenso tanto en ingresos como en beneficios de cara a 2026, tras haber cerrado 2025 también con retrocesos. Aunque el resultado ajustado arroja números en positivo, el ejercicio terminó con una reducción del 5,3% en la facturación, hasta 10.113 millones de libras (11.586 millones de euros), y con una ligera caída del 0,4% en el beneficio bruto ajustado, que se situó en 3.879,5 millones de libras (4.462,4 millones de euros).