Carrefour apuesta por España y abrirá 750 tiendas en el país hasta 2030

Carrefour sitúa a España en el epicentro de su hoja de ruta de aquí a 2030. La cadena francesa apostará por una mayor inversión en el país —que ya es el más rentable para el grupo y clave en su estrategia junto a Francia y Brasil— con la apertura de 750 nuevas tiendas. Según explicó ayer su consejero delegado, Alexandre Bompard, esta expansión se centrará sobre todo en posibles oportunidades de Travel Retail (es decir, locales en estaciones de tren o aeropuertos), que considera un motor de crecimiento de alto potencial.

Al igual que en el resto de mercados en los que opera, la idea es apostar por los formatos de tienda de conveniencia para crecer, modelos de proximidad frente a los tradicionales hipermercados. En España, la firma tiene 1.167 tiendas de Carrefour Express y 161 Carrefour Market que también han sido fundamentales para alcanzar un beneficio en el país de 463 millones de euros a cierre de 2025, un 13,5% más. Su facturación superó los 11.903 millones de euros. En este entorno, la compañía también observa oportunidades para crecer a través de la consolidación y de posibles compras selectivas, un terreno en el que ha sabido jugar en los últimos años con la compra en 2020 de 172 supermercados de Supersol, casi la totalidad de la cadena en España. También puso una oferta sobre la mesa del fondo PAI para comprar los súper de BM y ampliar así su presencia en el territorio, aunque finalmente fue rechazada.

El crecimiento de la venta online y la implementación de la Inteligencia Artificial seguirá siendo clave de aquí a 2030, con una inversión prevista de 100 millones al año y varias asociaciones, entre las que destaca una iniciativa para unirse al protocolo 'Universal Commerce' de Google, con el que los clientes podrán realizar las compras directamente a través de la IA Gemini.

Dentro de su nuevo plan estratégico, Carrefour también ha puesto sobre la mesa una serie de hitos financieros en el proceso de construcción de un modelo de crecimiento más rentable y con mayor generación de flujo de caja. En concreto, el grupo aspira a aumentar sus ingresos operativos recurrentes cada año y se ha fijado como objetivo un margen operativo del 3,2% en 2028 y del 3,5% para 2030.

Asimismo, anunció un plan de ahorro de costes de 1.000 millones de euros al año durante la vigencia del plan, que combina las ganancias en compras comerciales (incluida la contribución de Concordis), la simplificación de las sedes centrales y la productividad impulsada por los proyectos relacionados con la IA.