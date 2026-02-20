Los aranceles desploman las exportaciones de productos españoles a EE UU a su nivel mínimo

Publicado por Edurne Martínez Madrid Creado: Actualizado:

Los productos españoles han sufrido el golpe de la guerra arancelaria iniciada por Donald Trump al llegar a la Casa Blanca a principios de 2025. Pese a que el conjunto de las exportaciones ha aumentado ligeramente respecto a los datos de 2024 (un 0,7% más hasta sumar 387.000 millones de euros), las ventas de bienes a Estados Unidos se han resentido cayendo a su nivel más bajo desde 2014, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Economía y Comercio.

En detalle, las exportaciones a Estados Unidos han caído un 8% respecto a 2024, con un total de 16.716 millones de euros, frente a los 18.200 millones obtenidos un año antes. En cambio, las compras de España a EE UU se han disparado un 7% hasta sumar cerca de 30.200 millones y ampliando la brecha entre exportaciones e importaciones (el denominado déficit comercial) hasta los 13.500 millones de euros.

Los productos más demandados por los estadounidenses es el aceite de oliva y el vino, que juntos suman 1.300 millones de euros exportados. Sin embargo, los aranceles a ambos productos han aumentado los precios para los consumidores, lo que ha supuesto que sus ventas caigan un 27,7% y 14%, respectivamente. En concreto, las ventas de aceite de oliva ha caído hasta los 732 millones de euros desde los 1.000 millones de un año antes, según las cifras obtenidas de Datacomex. El vino, por su parte, es el segundo producto agroalimentario más exportado a EE UU, pero las ventas han caído de los 335 millones de 2024 a los 288,3 millones en 2025.

Con el objetivo de diversificar mercados para paliar el descenso de las ventas a EE UU, destaca el incremento de las exportaciones a terceros mercados, como África (6 por ciento más que en 2024) o Asia (3 por ciento más), además de intensificar las ventas a la Unión Europea (5% más). En concreto, crecieron en gran medida las exportaciones españolas con países en los que la UE está firmando acuerdos de libre comercio, como La India (2% más, aunque el impacto positivo se notará más en 2026), Reino Unido (4,5%), Canadá (2 por ciento), Turquía (8 por ciento), Chile (11 %), Corea del Sur (9 por ciento) o Vietnam (20 por ciento).

Otro de los sectores que más expuesto está a las exportaciones es el del automóvil, que sufrió una caída del 7,1 por ciento en 2025 a nivel mundial. De esta forma, su contribución al conjunto de los bienes exportados ha caído del 13,8% del total en 2024 al 12,8 por ciento en 2025. Por secciones, las ventas de automóviles ha caído un 6% y la de componentes, un 10 por ciento.