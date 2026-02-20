CaixaBank incrementó un 5,5% la financiación a clientes particulares de Castilla y León en 2025

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

CaixaBank cerró 2025 con una cartera de crédito a particulares, tanto de hipotecas como de financiación al consumo, de 5.070,2 millones de euros en Castilla y León, lo que supone un incremento del 5,5% en comparación con el ejercicio anterior, con 263,8 millones más.

En concreto, la cartera de crédito hipotecario en Castilla y León alcanzó 4.359,5 millones de euros, cifra que representa un incremento del 5,1% respecto al año anterior. Por su parte, en crédito al consumo, la cartera creció en el año un 8,2%, hasta situarse en 710,7 millones de euros.

El director territorial de CaixaBank en Castilla y León, Gerardo Cuartero, ha destacado que "estos indicadores muestran que el consumo en Castilla y León mantiene un ritmo sólido, y se prevé que la evolución favorable del mercado laboral y el aumento de la confianza de los consumidores continúen impulsándolo en los próximos años”. Cuartero ha subrayado el "compromiso de CaixaBank de permanecer al lado de sus clientes, confiando en ellos y acompañándolos para que puedan llevar a cabo sus proyectos".

CaixaBank, el banco líder comprometido con la sociedad

CaixaBank es el banco líder en España, con un volumen de activos de más de 664.000 millones de euros, presta servicio a 20,7 millones de clientes y dispone de la mayor red de oficinas y cajeros del país. Además, CaixaBank tiene una fuerte presencia en Portugal, donde controla el 100% de BPI.

La entidad desarrolla un modelo de banca universal socialmente responsable con visión a largo plazo, basado en la calidad, la cercanía y la especialización. Su posicionamiento como entidad bancaria líder le permite desempeñar un rol clave en la contribución al crecimiento económico sostenible y en la inclusión financiera de colectivos vulnerables y del ámbito rural.

La propuesta de valor de la entidad se basa en productos y servicios adaptados a cada segmento de cliente, con un fuerte componente de innovación que permita ofrecer las mejores herramientas y un asesoramiento experto en la toma de decisiones para el bienestar financiero.