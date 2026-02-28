El euríbor cae en febrero al 2,221 %, pero el precio de las hipotecas subirá

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El euríbor a doce meses, el indicador más utilizado en España para calcular las hipotecas variables, encadena en febrero su segundo mes consecutivo de bajadas al cerrar en el 2,221 %, aunque los expertos no esperan grandes movimientos en los próximos meses y auguran estabilidad. Una estabilidad que podría provocar subidas en las cuotas de las hipotecas a mediados de año, según advierte el mercado. El euríbor ha concluido febrero en esta tasa media del 2,221 %, ligeramente inferior al 2,245 % del mes previo. En enero, el euríbor cayó y puso fin a una racha de cinco meses seguidos al alza. Con la caída de este mes, aquellos hipotecados que tengan que revisar sus créditos de forma anual se verán nuevamente beneficiados, aunque la rebaja en las cuotas será leve. La rebaja en las hipotecas se debe a que a que hace un año, en febrero de 2025, el valor del índice era superior al actual, del 2,407 %. Así, para una hipoteca de unos 150.000 euros, a veinticinco años, y un interés del 1 % sobre el euríbor, el ahorro en la cuota será de unos 200 euros anuales, o de 350 euros si el crédito es de unos 300.000 euros. En el caso de las hipotecas con revisión semestral, y tal y como ha ocurrido en meses precedentes, las cuotas sí subirán, ya que en agosto de 2025, el euríbor cerró en una tasa más baja, en el 2,114 %. El aumento de estas hipotecas puede alcanzar entre los 64 euros al semestre y los 100 euros (créditos de 300.000 euros). El director de Análisis de Renta Variable de Singular Bank, Nicolás López, ha explicado en declaraciones a EFE que el euríbor se ha mantenido estable en febrero, con una ligera tendencia a la baja, después de que «se hayan enfriado» las expectativas de ajustes al alza de los tipos de interés en 2027. Eso, ha manifestado, ha hecho que el euríbor se modere levemente y se estabilice. «Creemos que, en general, durante este año, el euríbor va a estar bastante estable, no muy lejos de este 2,20 % ó 2,30 % al que se está moviendo actualmente», ha estimado. Asimismo, el portavoz de Finanzas Personales de Kelisto.es, Pedro Ruiz, considera que el euríbor podría moverse en niveles similares al actual en la primera mitad de este año, por lo que advierte de que en mayo, se podrían ver las primeras subidas en las hipotecas variables con revisión anual. Para Ruiz, el indicador prosigue este año con tendencia a la baja, gracias a que la inflación en la eurozona ha caído por debajo del objetivo del Banco Central Europeo (BCE), lo que ha alejado la posibilidad de una posible subida de los tipos de interés en el futuro. Desde Ebury, también prevén estabilidad tanto en los tipos de interés como en el euríbor a lo largo de 2026. «Coincidimos con el consenso del mercado en que no se producirán movimientos de tipos en los próximos trimestres, lo que debería mantener al indicador a doce meses oscilando dentro de una horquilla relativamente estrecha».