Trabajo se remite por ahora al escudo laboral ante la guerra

A primera hora de la mañana, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, recibía en la sede de su departamento a los agentes sociales, sindicatos y, en esta ocasión, también a la patronal. «Vamos a proteger a nuestra gente y, por tanto, vamos a tomar con carácter inmediato medidas (.) que tienen que ver con el escudo social, con la protección a los arrendatarios y a las personas inquilinas, con la cesta de la compra y con la energía", avanzó Díaz al anunciar la convocatoria. Dos horas y media después del inicio de la reunión, rebajó la expectación y aclaró que «todas las medidas necesarias, por el momento, están ya en marcha, aunque no se descartan nuevas». La dirigente de Sumar señaló ante los medios que las empresas españolas y los trabajadores del país «tienen a su disposición uno de los mejores escudos laborales de Europa» y que, por ello, de la reunión «no ha salido ninguna otra medida». No obstante, tanto Díaz como los representantes sindicales convocados este jueves han afirmado que «se hará una monitorización constante de la situación». De hecho, Pepe Álvarez, secretario general de UGT, afirmó que la próxima semana habrá un nuevo encuentro «en el que esperamos que esté el presidente del Gobierno». La titular de Trabajo repasó los logros laborales del Ejecutivo en las dos últimas legislaturas y señaló que «están a disposición de las empresas». «Trabajamos ex ante", defendió. La vicepresidenta segunda se dirigió a los empresarios —también presentes— y les aseguró que «no les abandonarán y que les acompañarán». «Tranquilidad", concluyó. Dentro de sus competencias, aludía con ello a instrumentos que ya se desplegaron en otras crisis de distinta índole, como la prohibición de despedir por causas derivadas de la situación económica; las condiciones más favorables para los ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo); o la activación del Mecanismo RED, un sistema similar pensado para aplicarse ante crisis empresariales o sectoriales. Tras el estallido del conflicto en Oriente Próximo, varios miembros del Ejecutivo de Sánchez señalaron que «pondrán en marcha las medidas que sean necesarias para proteger al tejido productivo del impacto de la guerra».

