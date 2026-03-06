Caja Rural abre otra oficina en Madrid

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

El nuevo punto de atenciónde Caja Rural en Madrid, ubicado en Calle de Santa Engracia nº99, eleva a cuatro las oficinas de la entidad en la capital y refuerza su apuesta por la cercanía y el servicio personalizado.

En Caja Rural ampliamos nuestra red de oficinas y nuestro ámbito de influencia, para ofrecer nuestros servicios a particulares, empresas e instituciones de Madrid, comprometidos en el desarrollo de la actividad y manteniendo nuestra filosofía cooperativa de banca local. El cooperativismo y por lo tanto nuestro modelo de banca personal continua gracias a la participación de cada día más empresas, colectivos, asociaciones, instituciones y particulares.

Actualmente, la entidad cuenta con 380 profesionales y una red de 115 puntos de atención al cliente, distribuidos de la siguiente manera: Zamora (68), León (25), Madrid (4), Valladolid (16) y Ourense (2). Al acto de inauguración han asistido D. Cipriano García Rodríguez, Director General de Caja Rural, Dña. Berta Martínez Rodríguez, directora de la oficina; así como sus compañeros D. Moisés Pérez Abruña y D. Raúl Tadeo García Calleja, quienes forman parte del equipo profesional que prestará servicio en este nuevo punto de atención. Esta apertura se enmarca dentro de la estrategia de crecimiento de la entidad en la capital, donde sigue ampliando su red para ofrecer un servicio próximo, ágil y adaptado tanto a particulares como a empresas e instituciones.

Con ello, la entidad financiera consolida su apuesta por un modelo basado en la relación directa con el cliente, el conocimiento del entorno y el acompañamiento en proyectos personales y profesionales.

El crecimiento sostenido de Caja Rural se apoya en la confianza de sus socios y clientes, así como en un modelo de banca participativa que prioriza la cercanía, la estabilidad y la contribución directa al progreso económico y social de los territorios donde está presente.