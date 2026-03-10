El derecho a la "pausa" laboral: Guía completa sobre la excedencia en España

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En un mercado laboral cada vez más flexible, la excedencia se presenta como el mecanismo legal que permite a un trabajador suspender su contrato de contrato de trabajo de forma temporal. A diferencia de una baja o un permiso retribuido, durante este periodo el empleado deja de prestar servicios y, en consecuencia, la empresa deja de abonar el salario y de cotizar a la Seguridad Social. Es, en esencia, un "paréntesis" que permite la conciliación o el desarrollo personal sin romper definitivamente el vínculo con la compañía.

Tipos de excedencia y cuándo puedes solicitarlas

No todas las excedencias son iguales ni ofrecen las mismas garantías. Se dividen principalmente en tres categorías:

Voluntaria: Es la más común. Se solicita por interés personal (estudios, otro proyecto, descanso). Requiere al menos un año de antigüedad en la empresa. Su duración puede ir de 4 meses a 5 años.

Forzosa: Se concede por la designación para un cargo público o funciones sindicales que impidan la asistencia al trabajo. Aquí la empresa debe reservarte el puesto sí o sí.

Por cuidado de familiares: * Hijos: Hasta que el niño cumpla 3 años.

Familiares (hasta 2º grado): Por accidente, enfermedad grave o edad, con un máximo de 2 años.

Requisitos fundamentales para no fallar en el proceso

Para solicitar una excedencia voluntaria, el requisito estrella es la antigüedad. Como mencionaba, necesitas llevar al menos 12 meses en la plantilla. Además, si ya disfrutaste de una anteriormente, deben haber pasado al menos 4 años desde el final de la última para poder pedir otra.

Es vital realizar la solicitud por escrito y con una antelación razonable (aunque el Estatuto de los Trabajadores no fija un plazo exacto, los convenios suelen marcar 15 o 30 días). Importante: No puedes dejar de ir al trabajo hasta que la empresa te la conceda formalmente; de lo contrario, podrían despedirte por abandono del puesto.

¿Cuándo pueden denegártela?

Aunque es un derecho, existen matices. En la excedencia voluntaria, la empresa no puede negártela si cumples los requisitos de tiempo, pero ¡ojo!, no tienes derecho a la reserva de tu puesto específico, sino a un derecho preferente al reingreso en una vacante de igual o similar categoría.

La empresa solo podría denegarla legalmente si:

No cumples la antigüedad de un año.

No han pasado 4 años desde la anterior.

Existen razones organizativas muy críticas (aunque esto suele acabar en manos de un juez si no hay acuerdo).

Dato clave: En las excedencias por cuidado de hijos o familiares, la reserva del puesto de trabajo es total durante el primer año. A partir de ahí, la reserva se reduce a un puesto del mismo grupo profesional.

El momento del regreso: El mayor riesgo

El aspecto más "peligroso" de la excedencia voluntaria es el reingreso. Al no haber reserva de plaza garantizada, si cuando decides volver la empresa te dice que no hay vacantes, tu contrato queda en suspenso indefinidamente. Si la empresa directamente te niega el derecho al reingreso existiendo vacantes, se consideraría un despido improcedente.