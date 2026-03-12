Glovo anuncia un ERE de 750 trabajadores meses después de contratar a los falsos autónomos

Publicado por José A. González Madrid Creado: Actualizado:

Glovo anunció ayer la puesta en marcha de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a un máximo de 750 repartidores en 60 ciudades de España, según ha podido saber este periódico. Tan solo un año después de abandonar su esquema laboral de falsos autónomos y pasar a un modelo de asalariados, la compañía ha comunicado a los sindicatos su ajuste laboral.

Tras una larga batalla con autoridades y tribunales, la compañía fundada y dirigida por Óscar Pierre abandonó su sistema de 'riders' sin vínculo laboral para adoptar un modelo ajustado a la legislación laboral. No obstante, las cifras de contratados durante este proceso varían en una horquilla de entre 15.000 y 20.000 repartidores, que antes del cambio operaban como falsos autónomos y desde julio pasaron a ser contratados.

Con esta decisión, Glovo habría decidido prescindir del 5% del total de su plantilla, aunque no se ha anunciado cómo se repartirá el impacto de dicho expediente ni cuáles de esas 60 ciudades serán las más afectadas. Estos repartidores con mochila amarilla operan en cerca de 800 localidades españolas, Madrid y Barcelona son los principales focos de negocio. «Creemos que el plan es quedarse con plantilla en esas ciudades y donde no son rentables, externalizar el servicio", apuntan los sindicatos.

Entre los repartidores la noticia no ha causado una gran sorpresa. Durante los últimos meses, la dirección ha venido aplicando despidos individuales de forma recurrente, justificados por la vía disciplinaria, aunque muchos afectados los consideran indiscriminados. Representantes de los trabajadores denuncian que en los últimos tres meses se han producido alrededor de 2.000 despidos disciplinarios "sin justificación alguna".

Este miércoles por la mañana, el sindicato ha anunciado que a lo largo de esta semana formulará una denuncia ante la Audiencia Nacional por estas prácticas. El sindicato explica que, si la justicia les da la razón, se anulará "la inmensa cantidad de despidos disciplinarios injustos que está ejecutando Glovo y deberán readmitirse a todas las personas despedidas injustamente".