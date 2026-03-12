Inditex rompe los 6.200 millones de beneficio y no subirá los precios

Publicado por Clara Alba Madrid Creado: Actualizado:

Suma y sigue. Inditex resistió en 2025 a las tensiones arancelarias con un beneficio récord que rompió la barrera de los 6.220 millones de euros, un 6% más, tras un difícil inicio de curso que el gigante textil logró reconducir en la recta final de su año fiscal, que finalizó el pasado 31 de enero. Sus ventas subieron un 3,2% hasta los 39.864 millones, en un momento difícil para todo el sector, que ahora se enfrenta al impacto del conflicto en Oriente Medio en la inflación y en la cadena de suministros. Aunque la compañía fundada por Amancio Ortega reconoce que son momentos de «incertidumbre», defiende que su flexibilidad —tanto por su logística en los países de origen de fabricación como en el transporte— permite afrontar la situación con relativa calma. Y no habrá impacto para los clientes en términos de coste final. «No estimamos que la situación afecte a los precios, tenemos una política estable en ese sentido», explicó ayer Óscar García Maceiras, consejero delegado de Inditex, durante la presentación de resultados en Madrid.

El directivo reconoció que siguen muy de cerca la situación, pero insistió en que «hemos lidiado con la pandemia, con el cierre del Canal de Suez y, si por algo nos hemos caracterizado, es por nuestra capacidad de reacción». Cabe mencionar que Inditex cuenta actualmente con una red de unas 500 tiendas en la zona del conflicto por la guerra contra Irán, la mayoría de ellas operadas a través de franquicias. Y aunque han existido días de tensión en los que estos establecimientos han permanecido cerrados por seguridad, «la red permanece abierta».

La compañía también ha logrado recuperar el tirón de las ventas en el inicio del nuevo curso, frente a la moderación del crecimiento experimentada en el mismo periodo del año anterior. «Las colecciones Primavera/Verano han sido muy bien recibidas por los clientes. Las ventas en tienda y online a tipo de cambio constante aumentaron un 9%. Inditex invertirá 2.300 millones de euros este año.