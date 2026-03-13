Abre el plazo para elegir a la Pyme del Año 2026

Publicado por M. J. M. León Creado: Actualizado:

Diez ediciones cumple ya este año la convocatoria del premio Pyme del Año, que organizan Banco Santander y la Cámara de Comercio de León en colaboración con la Cámara de España y el Diario de León. Una distinción en la que han participado 12.500 empresas, y que se ha consolidado como el galardón de referencia para reconocer la labor y los méritos de las pequeñas y medianas empresas de todo el país como palancas de generación de riqueza y creación de empleo.

Con motivo de este aniversario la edición que ahora se pone en marcha incorpora una novedad: se otorgará la Mención al Legado Empresarial, que pretende reconocer a una empresa que sobresalga por su impacto económico y social en su territorio. Este premio se entregará junto al de Pyme del Año y los cuatro accésits de Internacionalización, Innovación y Digitalización, Formación y Empleo y Pyme Sostenible.

El plazo de presentación de candidaturas para el premio Pyme del Año 2026 se abrió el 10 de marzo y se cerrará a las 20.00 horas (hora peninsular) del próximo 14 de abril.

Podrán concurrir al premio todas las pymes de la provincia de menos de 250 empleados, con una facturación anual inferior a los 50 millones de euros en el ejercicio 2025, y con sede social en la provincia de León.

La empresa ganadora concurrirá al Premio Nacional Pyme del Año 2026, que se fallará en el primer trimestre de 2027. Igualmente, las empresas ganadoras de los diferentes accésits concurrirán al Premio Nacional en sus respectivas categorías. Las empresas interesadas en participar deberán rellenar el formulario de inscripción que encontrarán en la web de la Cámara de Comercio de León, donde también pueden consultar las bases del concurso.

El jurado valorará en sus deliberaciones méritos como la creación de empleo, con especial atención al empleo indefinido; las acciones de formación para los empleados; la internacionalización de la empresa; las iniciativas de digitalización e innovación, así como los proyectos sostenibles en los que han participado.

La empresa Tebrio Group fue distinguida con el Premio Nacional Pyme del año 2025. El galardón fue entregado en un acto presidido por el Rey.

