Naturgy invierte 40 millones en la digitalización y mejora de su red en Castilla y León

La distribuidora de electricidad de grupo Naturgy, UFD, invirtió 40 millones en 2025 en la digitalización y mejora de sus más de 14.800 kilómetros de red en Castilla y León, una cifra en línea con la inversión anual realizada por la compañía en los últimos cinco años. Desde 2021, las inversiones de UFD han superado los 223 millones de euros en la Comunidad, con el foco puesto en la «mejora de la calidad de servicio a sus clientes y el fortalecimiento de la infraestructura».

Estas inversiones han estado orientadas principalmente a avanzar en digitalización, fomentar la innovación y la implementación de tecnologías avanzadas en telemedida y telegestión de los puntos de suministro, así como en el telecontrol y la sensorización de las redes. Además, UFD está invirtiendo en ampliar la capacidad de su red para dar entrada a nueva demanda y continuar mejorando el suministro de sus 343.000 clientes en la Comunidad. Una parte de las inversiones realizadas en digitalización han sido financiadas por la Unión Europea a través del Programa NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia elaborado por el Gobierno de España.

UFD constató que está «comprometida» con la sociedad y el desarrollo económico de los territorios donde opera, «priorizando la sostenibilidad y el medio ambiente para crear valor económico, social y ambiental».

La inversión y el gasto de la compañía generan 2.500 empleos directos, indirectos e inducidos en la Comunidad, “actuando como importante palanca para fijar población en las zonas rurales, debido a la importante gestión local de sus activos físicos”. En Castilla y León, la compañía da servicio a 343.000 puntos de suministro en 367 municipios, a través de una red de 14.800 kilómetros de líneas de alta, media y baja tensión.

La compañía destacó que este “esfuerzo” ha permitido “la mejora de la calidad del servicio medida a través del tiempo de interrupción equivalente a la potencia instalada (TIEPI)”. Este indicador en Castilla y León ha mejorado un cuatro por ciento respecto al del año pasado, situándose en un tiempo de interrupción media del servicio de 48,7 minutos en 2025, lo que “ilustra una mejora constante hacia los ambiciosos objetivos de calidad marcados por la compañía”.

“UFD volvió a situar sus inversiones en 2025 en el nivel máximo que nos permite el regulador y nuestra vocación es seguir haciéndolo en los próximos años para mejorar la resiliencia de nuestra infraestructura, ampliar su capacidad y avanzar en digitalización”, afirmó la directora de Redes Electricidad España de Naturgy, Mónica Puente, en un comunicado.

Principales actuaciones

En 2025, entre otras actuaciones de mejora de sus instalaciones en la provincia de Segovia, la compañía adecuó las subestaciones de Perogordo, Villacastín y Lastras del Pozo, y renovó una línea de media tensión en Ayllón.

En la provincia de León destacan la ampliación de la subestación de Pibasa (Bembibre) y el avance en los trabajos de ampliación de la subestación de Villadangos del Páramo. Asimismo, puso en servicio la entrada y salida del circuito de 132 kV Hospital de Órbigo-Barrios de Luna, en Espinosa de la Ribera; renovó 5 kilómetros de la línea aérea entre Santa María del Páramo y Laguna de Negrillos; y reforzó varios tramos de la línea de alta tensión Ponferrada-Astorga. En Astorga, además renovó más de 400 metros de la red de media tensión en varios de sus circuitos urbanos.

Por otro lado, ejecutó más de un kilómetro de red de media tensión subterránea para alimentar un nuevo centro de transformación en Quilós (Cacabelos) y llevó a cabo la reforma integral de más de 2,5 kilómetros de red de media tensión a su paso por San Justo de Cabanillas, donde instaló dos nuevos centros de transformación.

En la provincia de Zamora, instaló un nuevo centro de transformación en Vega de Tera y un nuevo centro de seccionamiento en Puebla de Sanabria. Asimismo, adecuó el centro de seccionamiento de Barrio de la Gafa con el objetivo de mejorar la explotación de la red.