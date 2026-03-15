España emerge como el «destino refugio» ante la crisis en el Golfo

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Cada vez que estalla una crisis en Oriente Medio, el mapa del turismo internacional tiende a reorganizarse. No necesariamente porque la gente deje de viajar, sino porque cambia de destino y, en ese proceso, España suele ocupar una posición privilegiada. Aunque los expertos aseguran que aún es pronto para medir el impacto real en las reservas, las agencias de viajes ya detectan algunos cambios en el comportamiento de los viajeros. Por ahora el efecto es sobre todo operativo —alteraciones en rutas y conexiones aéreas-, pero el sector observa con atención si la situación termina desplazando parte de la demanda hacia destinos considerados más seguros. La región del Golfo funciona como uno de los principales centros de conexión aérea entre Europa y Asia y, en el mismo momento en que las alarmas antiaéreas empezaron a sonar en Dubái y Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), Doha (Catar) y Riad (Arabia Saudí), los paneles de los aeropuertos se tiñeron de rojo con la palabra «cancelado» en todos los vuelos con destino a esta zona geográfica. «La primera semana el impacto fue sobre todo operativo», explica Marcos Franco, socio fundador del Observatorio Nacional del Turismo Emisor (ObservaTUR), que recuerda que esa zona es relevante porque funciona como un gran hub de conexión hacia Asia. «Ha habido que redefinir rutas y reorganizar conexiones. Ese ha sido el impacto más inmediato», señala. No obstante, por ahora el sector no detecta cancelaciones generalizadas en los viajes ya contratados. La mayoría de los turistas que tenían vacaciones reservadas mantiene sus planes. «De momento hay cierta tranquilidad», destaca Franco. Si el conflicto se prolonga, el impacto podría trasladarse progresivamente a las decisiones de los próximos meses. En episodios similares del pasado, el aumento de la percepción de riesgo en determinadas regiones provocó un desplazamiento de la demanda turística hacia destinos considerados más estables. España ha vivido ese proceso en varias ocasiones en las últimas décadas. Cuando aumenta la percepción de riesgo en el Mediterráneo oriental o en Oriente Medio, parte de la demanda turística internacional se desplaza hacia el Mediterráneo occidental. «España suele comportarse como un destino refugio», afirma Franco. De hecho, algunas señales empiezan a apuntar en esa dirección. «Estamos viendo noticias de destinos como Marbella o Palma de Mallorca donde empiezan a percibirse un incremento de la demanda procedente de mercados que normalmente viajan a esa zona», señala el portavoz de ObservaTUR. En ferias del sector como la ITB de Berlín, celebrada recientemente, muchos operadores reconocían que la incertidumbre geopolítica está volviendo a situar a los destinos mediterráneos entre las alternativas preferidas por los viajeros europeos. El caso del mercado alemán resulta especialmente relevante. Alemania es uno de los principales emisores de turistas hacia España y, en momentos de incertidumbre internacional, suele reaccionar desplazando la demanda hacia destinos percibidos como seguros dentro de Europa. En crisis anteriores, ese movimiento ha terminado beneficiando a lugares como Baleares o la Costa del Sol, donde el turismo alemán tiene un peso estructural. Aun así, el sector también vigila otros factores de cerca. Uno de ellos es el mercado estadounidense, uno de los más valiosos para la industria turística española por su elevado gasto medio.

En los últimos años, EE UU se ha consolidado como uno de los países emisores de mayor crecimiento para España, pero las tensiones diplomáticas entre ambos estados han despertado cierta inquietud. Más allá del cambio en los destinos, el sector observa con atención otra variable clave: el precio de la energía. «Si la situación se prolonga, puede tener un impacto claro en el turismo», reflexiona.

La región del Golfo funciona como uno de los principales centros de conexión aérea entre Europa y Asia, por lo que los vuelos se cancelaron